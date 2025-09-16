Wahlausschluss von AfD-Kandidaten: Jetzt schaltet sich die US-Regierung ein

Das Weiße Haus schaltet sich nun direkt in den Wahlkampf von Ludwigshafen ein und lädt den verhinderten AfD-Kandidaten Joachim Paul nach Washington. Ralf Schuler von NIUS war dabei und berichtet.

Das Interesse der Trump-Administration am Thema Meinungsfreiheit ist spätestens seit der Münchner Sicherheitskonferenz und der Rede von Vizepräsident J.D. Vance auf der Agenda. „Der größere Rahmen ist das mögliche AfD-Verbot“, sagt Paul nach dem Treffen zu NIUS.

„Da ist der aussichtsreichste Kandidat der stärksten Partei in Ludwigshafen, der einfach aus der Wahl entfernt worden ist, natürlich für die Amerikaner ein sehr interessanter Vorgang.“ Motto: „Was ist da eigentlich los in Deutschland?“

Das Weiße Haus mischt sich nun ein und stellt sich demonstrativ hinter die #AfD. Joachim Paul, der von den Altparteien mit fragwürdigen Manövern als Kandidat ausgebootet wurde, erhält eine Einladung nach Washington – ein klares Signal gegen die undemokratischen Methoden, mit… pic.twitter.com/giBPwgBLDP — Unschubladisierbar (@InFreiheitLeben) September 16, 2025

Den ganzen Bericht dazu lesen Sie hier: NIUS.

