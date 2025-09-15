Montag, 15. September 2025
Islamisierung

Tipps auf Instagram: Bürgergeld halal in Goldkauf investieren

(c) Eigene Collage unter Verw. von Pixabay CC0 und veränderter Screenshot Instagram
David Berger
By David Berger
28

(David Berger) „Bürgergeld & trotzdem investieren – geht das halal?“ fragen die Instagram-Accounts halalcheck4u.de (Islamic Finance DACH) und der „Halal Moneycoach“. Um dann ihrer muslimischen Kundschaft Tipps zur finanziellen Karriere mit dem Bürgergeld zu geben:

Da heißt es dann: „Viele wissen nicht, dass man auch mit Bürgergeld ein gewisses Vermögen besitzen darf – und zwar ohne dass es angerechnet wird.
Das nennt sich Vermögensfreibetrag.“

Machen, was Du willst

Um dann ins Detail zu gehen: „Alleinstehende dürfen bis zu: 40.000 € an Vermögen haben!
Jede weitere Person im Haushalt: +15.000 €. Mit diesem Geld kannst du machen, was du willst – ausgeben, sparen oder investieren.“

Ab da wird es etwas Komplizierter, denn jetzt kommt die zentrale Frage nach dem „halal“ ins Spiel. Für die wenigen, die es noch nicht wissen: „„Halal“ (arabisch: حلال) bedeutet wörtlich „erlaubt, zulässig, rein“. Der Begriff wird im Islam verwendet, um Handlungen, Speisen, Getränke oder andere Dinge zu beschreiben, die nach islamischem Recht (Scharia) erlaubt sind.“ Und da spielt natürlich für eine Religion der Krieger und Handelsleute das Gekd eine enorme Rolle. Und so unterrichten uns die Halal-Finanzleute:

Mit dem Bürgergeld Gold oder Silber kaufen

Das Investieren von Bürgergeld ist auch Muslimen erlaubt – solange es halal ist, das bedeutet: Keine Zinsen (Riba), Kein Glücksspiel (Maysir), Keine verbotenen Branchen“

Empfohlen wird daher das Kaufen von Gold oder Silber oder eine Firmenbeteiligungen ohne Zinskredite. Und so empfehlen dann die Halal-Coache für Geld: „Weil dein Geld so vor Inflation geschützt wird, du Vermögen aufbaust und unabhängiger wirst.“ Wer „SPARPLAN“ in die Kommentare schreibt, bekommt von den muslimischen Investmentberatern dann „in 2–3 Sätzen eine persönliche Einschätzung“, wie er seinen „Vermögensfreibetrag halal nutzen kann – individuell, einfach und sofort umsetzbar.“

„Lasst einfach andere dein Vermögen aufbauen!“

Die Kommentare unter dem Instagram -Post fallen sehr kritisch aus:

  • Ihr bettelt aber auch für AfD über 30 und Remigration. Gefällt 84 Mal
  • Das passiert also mit meinem Steuergeld 🙏🏼 Gefällt 26 Mal
  • Das ist doch nicht ernst gemeint oder?😂 Gefällt 94 Mal
  • Wie wär’s mit arbeiten? Gefällt 305 Mal
  • Geht arbeiten! Gefällt 634 Mal
  • Inwiefern ist es vereinbar, Bürgergeld zu beantragen, wenn man über erhebliche finanzielle Mittel verfügt? In einer solchen Situation besteht in der Regel keine Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung. Gefällt 178 Mal
  • Sehr schlau und einfach, lasst einfach andere dein Vermögen aufbauen.

Islamophob?

Aber das sind vermutlich nur islamophobe Aversionen. Jetzt, wo Sinan Selen der neue Präsident der Verfassungsschutzes ist, könnte es sein, dass solche Äußerungen noch härter verfolgt werden als bislang …

