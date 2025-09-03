Militäroperation Corona? Was wusste Pfizer? Forscherin und ehem. RKI-Berater decken auf

Die beiden Wissenschaftler, Biologin Dr. Sabine Stebel und der ehem. RKI Berater Holger Reißner sind im Gespräch mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Sichert, und dem Fachmann für Geopolitik, Dr. Rainer Rothfuß.

Die beiden Fachleute haben in monatelanger Recherche aufgedeckt, was Pfizer und das Militär von der „Operation Corona“ wussten. Sie tragen ihre Informationen in den Deutschen Bundestag.