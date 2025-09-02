Mord von Friedland: „Es lassen sich trotzdem noch Häuser verkaufen“

(David Berger) Der Skandal von Friedland hat viele Gesichter, die typisch sind für die Verkommenheit unserer politischen „Elite“. Nicht nur, dass die zuständigen Behörden komplett versagt haben, dass man versucht hat, das Ganze zu vertuschen, dass der SPD-Bürgermeister den Mord an Liana verharmloste („Unglücksfall“) und sofort vor rechter Hetze warnte, nun zeigt eine „katholische“ Pastoralrätin, dass es noch perfider und geschmackloser linksgedreht geht:

„Im NDR darf eine katholische Pastoralrätin die Tötung eines 16-jährigen Mädchens damit relativieren, dass sich im Ort Friedland „trotzdem noch Häuser verkaufen lassen“. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde das Mädchen von einem abgelehnten Asylbewerber vor einen Zug gestoßen.“

Im NDR darf eine katholische Pastoralrätin die Tötung eines 16-jährigen Mädchens damit relativieren, dass sich im Ort #Friedland „trotzdem noch Häuser verkaufen lassen“. 🤬 Nach aktuellen Erkenntnissen wurde das Mädchen von einem abgelehnten Asylbewerber vor einen Zug gestoßen. pic.twitter.com/qAtWFTd2Fj — Des bassd ned! 🤨 (@FrankenDemo) September 1, 2025

Musk: Die Verantwortlichen vor Gericht stellen!

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Irakers in einer Psychiatrie veranlasst. Ihm wird noch der Prozess gemacht, aber der Angeklagte könnte, wie so viele vor ihm, wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen werden. Dafür spricht das bisherige Vorgehen der Anklagebehörde. (Quelle)

Und um das Ganze so richtig rund zu machen, landeten gestern in Deutschland u.a. 47 Afghanen, die an eben jenem Ort untergebracht werden, in dem die 16-jährige Liana durch eine Iraker ermordet wurde.

Zurecht fordert Elon Musk nun, die für den Mord Verantwortlichen in den Behörden vor Gericht zu stellen: „The authorities should be put on trial for assisting in murder: Die Behörden sollten wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht gestellt werden.“

„Sind Sie noch ganz dicht?“

