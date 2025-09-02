Lasst uns Deutschen unsere Hymne

Politiker in Deutschland wollen allen Ernstes die Nationalhymne abschaffen. Als Antwort schrieb der Theologe, Schriftsteller und Heimatdichter Dr. Lothar Gassmann in Anknüpfung an „Einigkeit und Recht und Freiheit“ dieses Lied, in dem er angesichts von Inflation, Wirtschaftsnot und Kriegsgefahr das Land zu Gott zurückruft:

Einigkeit durch Gott, den Einen,

der dem Lande Frieden schenkt,

das nach vieler Kriege Weinen

seines Schöpfers Ruhm bedenkt.

Recht statt Lüge soll erblühen,

denn das Unrecht macht uns krank.

Wahrheit soll das Land durchziehen,

Ehrlichkeit und Fleiß und Dank.

Freiheit gilt für Männer, Frauen,

Alt und Jung und Arm und Reich.

Lasst uns auf die Freiheit bauen!

Vor dem Schöpfer sind wir gleich.

Lasst uns Deutschen unsre Hymne!

Richtet euren Blick auf Gott!

Dann schickt Er uns Seinen Segen

und bewahrt uns vor der Not.