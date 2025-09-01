Montag, 1. September 2025
Wie die Ukraine den Nazi Bandera anbetet

Grab Stefan Banderas (c) PaulSch, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
Dieser Deutsche ist durch die Ukraine gereist. Er beschreibt, wie sektenhaft die Bevölkerung den Nazi Stepan Bandera verehrt: überall hängt seine Flagge und wenn ein Auto mit rot-schwarzer Flagge durch die Straßen fährt, bleiben alle stehen und knien sich sogar hin. Gehirnwäsche

Unser Tweet des Tages von Alina Lipp:

Dieser Deutsche ist durch die Ukraine gereist. Er beschreibt, wie sektenhaft die Bevölkerung den Nazi Stepan Bandera verehrt: überall hängt seine Flagge und wenn ein Auto mit rot-schwarzer Flagge durch die Straßen fährt, bleiben alle stehen und knien sich sogar hin. Gehirnwäsche pic.twitter.com/aQcL4uQUPq

— Alina Lipp (@Alina_Lipp_X) August 31, 2025

Der Judenmörder

Für alle, die es nicht wissen: Bandera rief zum Pogrom in Lwiw (Lemberg) im Juli 1941 auf, wo mehrere tausend Juden ermordet wurden. Er und seine faschistischen Truppen arbeiteten eng mit deutschen Besatzungsorganen zusammen, etwa bei der Gestellung von Hilfspolizei, die Deportationen und Massenmorde unterstützte.

Vor diesem Hintergrund wird auch das Engagement der sog. „Antifa“ für die Bandera-Ukraine verständlicher, es passt perfekt zu deren Hass auf Israel, der sich bei der Teilnahme an gewaltsamen Kundgebungen in Deutschland entlädt. (Foto: Antifa auf einer Gegendemo gegen eine Friedenskundgebung)

Dass Frau von der Leyen die Ihren die Ukraine als „Herz Europas“ rühmen und eine möglichst rasche Aufnahme des Selenskji-Landes in die EU vorantreiben möchten, wirft ein eigentümliches Licht auf diese Personen.

Wenn Bandera-Fans mehr Abgrenzung nach „rechts“ einfordern…

