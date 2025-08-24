Laut KI ist Gottes Existenz eine Tatsache

Der englische Youtuber Alex O`Connor hielt eine Diskussion mit KI (Künstlicher Intelligenz) bzw. ChatGPT – mit dem Ergebnis, dass das KI-Portal es als eine Tatsache erklärte, dass Gott existiert.

Alex O’Connor moderiert den Podcast «Within Reason», in dem er regelmäßig sowohl mit Atheisten wie mit Christen spricht. Er selbst ist ungläubiger Agnostiker, also kein Kampf-Atheist, sondern jemand, der meint, die Gottesfrage könne von Menschen nicht sicher geklärt werden.

Connor beginnt seine längere Diskussion mit ChatGPT mit der Frage, ob die KI einen „Glauben“ habe, worauf sie antwortete, sie habe keinen Glauben und begründe ihre Antworten allein auf Fakten.

Existiert dieses Mikrophon?

Connor fragte daraufhin, warum so etwas wie das Mikrofon, das er im Video verwende, existiert. Die Antwort von ChatGPT kam direkt:

„Das Vorhandensein des Mikrofons bedeutet, dass es einen Grund oder eine Ursache dafür gibt, dass es da ist, ob jemand es dort platziert hat oder ob es für einen bestimmten Zweck eingerichtet wurde… Letztendlich führt jede Kette von Erklärungen entweder zu etwas Notwendigem zurück oder setzt sich durch eine Reihe von kontingenten Ereignissen fort.“

Im Gespräch kommt immer wieder der Begriff „kontingent“ vor. Er sagt aus, dass es einen Kosmos gibt, der nicht unbedingt notwendig, aber existent ist. Wenn man nach dem „Warum“ zurückfragt, wird klar: Alles, was es gibt, existiert in einer „Abhängigkeitskette“ (vgl. das Mikrofon), darum muss es ein Wesen geben, der die Welt erfunden, gestartet, „angestoßen“ hat.

Der erste Beweger

Und dieser „erste Anstoßer“ muss aus sich selbst heraus existieren, sonst wäre er wiederum von einem Erzeuger abhängig.

Alex fragt ChatGPT, ob denn das Universum ewig sei – mit der Antwort «Nein»; es hat einen Anfang:

„Nach unserem heutigen wissenschaftlichen Verständnis hatte das Universum einen Anfang vor etwa 13,8 Milliarden Jahren, der oft als Urknall bezeichnet wird. Das bedeutet, dass es nicht ewig existiert hat, sondern einen bestimmten Ausgangspunkt hatte.“

Dieses Ur-Ereignis muss jemand „angestoßen“ haben, der außerhalb des Universums existiert und der laut ChatGPT meist als „Gott“ bezeichnet werde.

Addendum (DB): Der erste Gottesbeweis des Thomas von Aquin

Sieht man einmal von den verschiedenen Begriffen ab, entspricht die Argumentation von ChatGPT dem ersten „Gottesbeweis“ des hl. Thomas von Aquin. Aus diesem Anlass erlaube ich mir auf meine aktuelle Einführung in Leben und Denken des Aquinaten hinzuweisen:

