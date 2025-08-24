Sonntag, 24. August 2025
„Jüdische Allgemeine“ mit „Nazisprech“?

(c) Screenshot X
David Berger
By David Berger
514

(David Berger) Dass die „Jüdische Allgemeine“ – im Unterschied zur „Jüdischen Rundschau“ – als reines „Sprachblatt des Zentralrats der Juden“ geltend, nicht immer Interessen der in Deutschland lebenden Juden vertritt, ist kein Geheimnis. Doch das, was jetzt Marcel Luthe aufgedeckt hat, ist geradezu typisch für die Dystopie, in die immer mehr Teile unsere Gesellschaft rutschen.

Der Welt-Autor, Frederik Schindler, der dem AfD-Landtagsabgeordneten Björn Höcke vorwirft, die Kombination des Adjektivs „alt“ und des Substantivs „Kämpfer“ sei „Nazisprech“, schreibt auch für die Jüdische Allgemeine. Und die verwendet auch diese „Nazisprache“. Zur Bezeichnung der Veteranen der Israelischen Armee. Dann sind das laut Welt auch Nazis?

„Alter Kämpfer“: Mal Nazi, mal verdienter Jude?

Unser Tweet des Tages von Marcel Luthe:

Der @welt-Autor @FreSchindler, der dem @Afd-Landtagsabgeordneten Björn Höcke vorwirft, die Kombination des Adjektivs „alt“ und des Substantivs „Kämpfer“ sei „Nazisprech“, schreibt auch für die Jüdische Allgemeine.

Und die verwendet auch diese „Nazisprache“. Zur Bezeichnung der… pic.twitter.com/UojQqUgyfp

— Marcel Luthe – Good Governance (@GGLuthe) August 24, 2025

