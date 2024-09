Indonesienreise: Franziskus und der unermessliche Schaden

Papst Franziskus hat bei seiner Indonesienreise ein unerträgliches Islam-Appeasement gepredigt und gleichzeitig den Anschein erweckt, als wolle er die katholische Kirche offiziell aufheben. Zumindest hat er sie auf einen weiteren Einkaufsladen – einen sehr großen und alten – unter denen reduziert, die das große Einkaufszentrum der Weltreligionen bevölkern. Gastbeitrag von Caminante Wanderer.

Die stille Reise von Franziskus in den Fernen Osten verläuft, wie zu erwarten war, eher schmerzhaft als glorreich. Die Wahrheit ist, dass, abgesehen von der Meinung, die ich über den derzeitigen Pontifex habe und die ich auf dieser Seite seit 2013 zum Ausdruck gebracht habe, der Zustand, in den er das römische Pontifikat geführt hat, eine gewisse Traurigkeit hervorruft: die totale Bedeutungslosigkeit.

Wäre dies nicht der Fall, hätten die Medien der Welt, zumindest die argentinischen, mehr über diesen apostolischen Weg berichtet; abgesehen davon, dass er überhaupt nicht apostolisch ist. Ich verbringe nicht viel Zeit im Internet, aber soweit ich sehen konnte, veröffentlichte nur La Nación einen täglichen Bericht über die Reise, der nach wenigen Stunden von ihrer Website verschwand – ein klares Zeichen, dass er von niemandem gelesen wurde.

Interesse der Gläubigen an Franziskus marginal

Abgesehen von der Tatsache, dass Indonesien ein Land ist, in dem die Katholiken eine winzige Minderheit darstellen, war es auffallend, Fotos zu sehen, die, selbst wenn sie aus dem besten Blickwinkel aufgenommen wurden, Messen oder Veranstaltungen mit einer eher mageren Beteiligung der Gläubigen zeigten. Dies war zum Beispiel bei der Abschlussmesse im Stadion von Jakarta zu sehen. Taylor Swift zieht viel, viel mehr Menschen an als Papst Franziskus. Nicht nur seine schlechte Figur ist irrelevant; er hat das Pontifikat selbst in die Irrelevanz gezogen.

Aber das ist nur ein weiteres Beispiel für den unermesslichen Schaden, den Papst Franziskus der Kirche zugefügt hat – ein Schaden, der sich kaum beziffern lässt. Und ich werde nicht aufwärmen, was wir bereits diskutiert haben; ich werde einfach drei Details aus der letzten Woche herausgreifen, die die Tiefe des Schadens zeigen und Zweifel an der Möglichkeit einer Heilung aufkommen lassen.

Moschee als Raum des Dialogs

In Jakarta traf Franziskus mit Führern anderer religiöser Gemeinschaften zusammen, insbesondere mit Muslimen, der vorherrschenden Religion in Jakarta. Er sagte ihnen:

„Dies bezeugt, dass die Moschee in der Geschichte dieses Landes und in der hiesigen Kultur, ebenso wie die anderen Gotteshäuser, ein Raum des Dialogs, des gegenseitigen Respekts und des harmonischen Miteinanders zwischen den Religionen und unterschiedlichen spirituellen Sensibilitäten ist.”

Die verschiedenen Religionen, und nicht nur die verschiedenen christlichen Konfessionen, entsprechen nicht mehr als unterschiedlichen spirituellen Sensibilitäten. Die Indonesier haben eine andere Sensibilität als die Russen und die Sudanesen, weshalb erstere Muslime, zweitere Orthodoxe und letztere Animisten sind. Für Bergoglio lässt sich über die religiösen Unterschiede – weil sie in der Sensibilität, in der Empfindsamkeit verankert sind – überhaupt nicht diskutieren: de gustibus non est disputandum.

Genauso wenig wie man die Indonesier zu Recht kritisieren kann, weil sie eine Art Tunika oder Rock, Sarong genannt, tragen, kann man sie auch nicht dafür kritisieren, dass sie Muslime sind. Und schon gar nicht kann man versuchen, sie davon zu überzeugen, Christen zu werden, was dem Versuch gleichkäme, sie von den Vorzügen des Tragens von Hose, Hemd und Krawatte zu überzeugen. Papst Franziskus hat die katholische Kirche, die nicht mehr der Ort der Offenbarung des einen wahren, dreifaltigen und einzigen Gottes ist, nun offiziell aufgehoben und sie auf einen weiteren Einkaufsladen – einen sehr großen und alten – unter denen reduziert, die das große Einkaufszentrum der Weltreligionen bevölkern.

Grausame Katholikenverfolgung durch den Papst selbst

Nebenbemerkung: Warum sollte man die indonesischen Muslime beglückwünschen, weil sie ihrem spirituellen Empfinden folgen, und andererseits die Katholiken grausam verfolgen, die die traditionelle Messe bevorzugen, die auf jeden Fall auch als ein anderes spirituelles Empfinden als das der Mehrheit der Katholiken angesehen werden könnte?

[Hier ein Beispiel für jene Form des Katholizismus, die Franziskus zzu hassen scheint:

Anm PP.]

Bei der Begegnung mit den Jugendlichen von Scholas Occurrentes in Jakarta sagte Papst Franziskus:

„Ich möchte einen Segen erteilen. Ein Segen bedeutet, etwas Gutes zu sagen, etwas Gutes zu wünschen. Ihr gehört hier verschiedenen Religionen an, aber wir haben einen Gott, er ist einer. Und in der Einheit, in der Stille, werden wir zum Herrn beten, und ich werde einen Segen für alle geben, einen Segen für alle Religionen. Möge Gott jeden einzelnen von Euch segnen. Möge er all Eure Wünsche segnen. Möge er Eure Familien segnen. Möge er Euch in der Gegenwart segnen. Möge er Eure Zukunft segnen. Amen.”

Natürlich hat er nicht das Kreuzzeichen gemacht. Vor weniger als einem Jahr haben wir in einem Artikel darüber berichtet, dass Bischof Gabriel Barba von St. Louis etwas Ähnliches getan hatte: Bei der Segnung eines interreligiösen Treffens in seiner Diözese sprach er den Namen des Sohnes nicht aus.

Hauptaufgabe des Christen: Umweltschutz

Bei Bergoglio ist es noch viel schlimmer: Er, der Nachfolger Petri, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Katholiken im Glauben der Apostel zu stärken – und nicht, die Menschen zu lehren, sich um die Umwelt zu kümmern und nicht untereinander zu streiten -, weigert sich nicht nur, diese Aufgabe auszuüben, sondern auch, Zeugnis von dem einen und dreifaltigen Gott und seinem Gesandten Jesus Christus abzulegen.

Er sagt es klar und deutlich – „wir haben einen Gott, er ist einer“ – und ob es dem Pontifex nun gefällt oder nicht: der Gott der Christen ist nicht der Gott der Muslime; und darüber hinaus weigert er sich, das Kreuzzeichen zu machen, dasselbe Zeichen, für das die Märtyrer der ersten Jahrhunderte starben. Ich weiß nicht, inwieweit wir uns des Ernstes der Situation, in der wir leben, bewusst sind, oder in der Lage sind, uns dessen bewusst zu sein.

Viele werden sagen, um sich zu trösten: „Das macht der Papst nur dem Publikum zuliebe; keiner bekommt es mit; es verursacht keinen Schaden.“ Aber das tut es gewiss. Ich wiederhole: Der Schaden, den Papst Franziskus während seines Pontifikats angerichtet hat, ist unermesslich.

Delfin-Schutz statt Verehrung des Allerheiligsten

Und zuletzt: Der Flyer, den ich hier zeige, wirbt für eine Veranstaltung, die der ecuadorianische Episkopat diese Woche organisiert hat. Er zeigt eine Monstranz, aber was sie wirklich schützen wollen, ist nicht die Eucharistie, sondern Kolibris, Delfine und Gemüse.

Ich übertreibe nicht: Sehen Sie sich über den QR-Code das zugehörige Dokument an. Darüber hinaus schlagen sie Messen für verschiedene Sensibilitäten vor: indigene, afroamerikanische und interkulturelle. Ein großer Teil der Kirche in Ecuador scheint völlig zerfallen zu sein und sich in eine linke NGO verwandelt zu haben, die sich immanenten Zielen verschrieben hat. Mit anderen Worten: Das Verschwinden der Kirche als solcher. Und die Rechtfertigung für die Katastrophe ist niemand anderes als Bergoglio: Alle Zitate und Verweise, die auf dem Plakat und in dem verlinkten Dokument erscheinen, gehören zu den Schriften des Pontifex; es gibt keinen Hinweis auf das Wort Gottes.

Nebenbemerkung: Weder der Primas von Ecuador, noch der Apostolische Nuntius, noch das Dikasterium für den Gottesdienst sagen ein einziges Wort über die Vielfalt der Messen, die sie feiern; in der Tat bieten sie nicht einmal die Messe im Novus Ordo an oder feiern sie in der „einzigen Form des römischen Ritus“. Sie bieten Kreationen für unterschiedliche Geschmäcker und Sensibilitäten an. Aber was hätten sie nicht gesagt, wenn unter all dieser Vielfalt auch eine traditionelle lateinische Messe angeboten worden wäre? Wie wir wissen, gibt es verschiedene Kategorien von Vielfalt; einige sind erlaubt, andere werden verfolgt.

Im Original hier erschienen.