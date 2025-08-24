EIL: Söder flieht – Identitäre Bewegung besucht Sommer-Interview

Dramatische Ereignisse in Berlin: Die „Identitäre Bewegung“ unterbricht mit lauten „Remigration“-Rufen das Sommer-Interview von CSU-Söder. Der ergreift die Flucht!

Aktivisten der Identitären Bewegung hatten sich mit Flaggen und Bannern auf der gegenüberliegenden Spreeseite versammelt und riefen u.a. lautstark „Remigration“, wie in einem Video des Compactmagazins auf der Plattform X zu sehen ist. Auf dem Banner konnte man den Schriftzug „Stärkste Kraft im Land – uns übertönt ihr nicht“ lesen.

Zweierlei Maß – wie gewohnt

Während die Polizei bei der Störung des Weidel-Interviews nur zusah, eskaliert die Situation gegen den friedlichen Protest der Identitären, es kommt zu Festnahmen. Wie in verschiedenen Videos zu sehen ist, fixierten die Polizisten mehrere Aktivisten am Boden mit äußerster Härte.

Die „Berliner Zeitung“ dazu: „Der nicht angemeldete Protest wurde Berichten zufolge nach wenigen Minuten von der Polizei aufgelöst. Ob die Störaktion in dem vorab aufgezeichneten Sommerinterview zu hören oder sehen sein wird, war nicht klar. Medienberichten sowie der Nachrichtenagentur dts zufolge war das Gespräch gerade am Ende oder bereits beendet.“

„Das alte System kämpft ums Überleben“

Die Ib dazu auf X: „Stärkste Kraft im Land – uns übertönt ihr nicht! Das alte System kämpft ums Überleben: mit Lärm, mit Hetze, mit Verbotsfantasien. Doch wir wissen: Jede ihrer Attacken, jede ihrer Diffamierungen zeigt nur die Angst der Mächtigen. Wir haben das Sommerinterview mit Söder lautstark besucht. Denn wir stehen für mehr als Protest: Wir stehen für eine neue Generation. Kein System kann unseren Willen ersticken. Eine Idee, deren Zeit gekommen ist, ist nicht aufzuhalten. Remigration!“

Einer der Kommentatoren dazu: „Bravo!!! Finde ich super, dass ihr euch das traut! Und es zeigt wieder einmal wie undemokratisch es in diesem Land inzwischen zugeht dass man die Chaoten die das Interview mit Frau Dr Weidel gestört haben gewähren ließ, während man euch festgesetzt hat! Lasst euch nicht einschüchtern! Wir Demokraten werden siegen!“

***

Die Proteste der IB leben auch von jenen, die die intellektuellen Grundlagen für einen dringend notwendigen Politikwechsel schaffen. Ohne Ihre Unterstützung wäre das nicht möglich

Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung

****

Das ARD will nicht, dass ihr unsere Aktion bei Markus Söder im #Sommerinterview seht! 🎥 Kein Problem, wir veröffentlichen unsere eigenen Aufnahmen – ganz ohne Zensur. Denn wir sind die Stärkste Kraft im Land – uns übertönt ihr nicht! 👉🏻 Bald auf diesem Kanal – jetzt Folgen! pic.twitter.com/NvfCFmp4uk — Identitäre Bewegung (@IBDeutschland) August 24, 2025