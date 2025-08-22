Freitag, 22. August 2025
Drosten macht Falschaussage vor Corona-Untersuchungsausschuss

(c) Screenshot YT
„Kürzlich behauptete Drosten, das Leopoldinapapier mit seiner Unterschrift habe keine allgemeine Impfpflicht gefordert. Thilo Jung korrigierte das. Heute wiederholt Drosten diese Unwahrheit. Und das ausgerechnet in einem Untersuchungsausschuss.

Jurabubble: Wer schreibt die Strafanzeige? Hintergrund: Drosten rechtfertigt seine Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht mit einer „verzweifelten Situation”. Wie begründet er die? Mit „Modellierern”.

Damals hatte UK den Corona-Schwindel längst abgeblasen. Andere Länder hatten erst gar nicht mitgemacht. In Deutschland war die klinische Lage normal. Aber Merkel hatte eine Riege von Modellierern gedungen, die jederzeit auf Anforderung „Überlastung in 2-3 Wochen” riefen.

Die Methode übernahm Merkel vom Klimaschwindel: Horrorprognosen, und wenn sie falsch sind, kommen halt die nächsten. Rahmstorfs CO2 ist Drostens „Deltavariante”. Metaphysik pur.“ – so Prof. Homburg in unserem Tweet des Tages:

Drosten lügt im U-Ausschuss
Kürzlich behauptete er, das Leopoldinapapier mit seiner Unterschrift habe keine allgemeine Impfpflicht gefordert. @TiloJung korrigierte das. Heute wiederholt @c_drosten diese Unwahrheit.

Jurabubble: Wer schreibt die Strafanzeige?

Hintergrund: Drosten… pic.twitter.com/GXYmND42Ei

— Stefan Homburg (@SHomburg) August 21, 2025

Aya Velázquez: „Eine handfeste Lüge“

Homburg beruft sich dabei auf den Bericht von Aya Velázquez aus dem Untersuchungsausschuss:

Jetzt erfolgte eine handfeste Lüge von Drosten zur umstrittenen Leopoldina-Empfehlung vom 27.11.2021: „Da steht nicht drin, dass wir eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung empfohlen haben“ Die Leopoldina-Empfehlung vom 27.11.2021: „die Vorbereitung zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht unter Berücksichtigung der dafür erforderlichen rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen.“ Das ist eine uneidliche Falschaussage vor einem Corona-Untersuchungsausschuss, und somit eine strafbare Falschaussage.“

Jetzt erfolgte eine handfeste Lüge von Drosten zur umstrittenen Leopoldina-Empfehlung vom 27.11.2021:

„Da steht nicht drin, dass wir eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung empfohlen haben“

Die Leopoldina-Empfehlung vom 27.11.2021:

„die Vorbereitung zur Einführung einer… https://t.co/DhoC95eDlY

— Aya Velázquez (@aya_velazquez) August 21, 2025

Was das Überleben von PP mit Corona und Leuten wie Drosten zu tun hat, lesen Sie hier:

