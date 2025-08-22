Polizistenmörder von Völklingen ist Türke

(AUF1) Deutschland unter Schock. Die schreckliche Mordtat gegen den 34-jährigen Polizeioberkommissar sitzt noch tief. Doch nun kennt man mehr Einzelheiten über den Polizistenmörder.

Wie der Polizeisprecher Falk Hasenberg bestätigt, handelt es sich bei dem Cop-Killer um einen 18-jährigen Türken mit Doppelstaatsbürgerschaft. Der Polizeioberkommissar verstarb durch zwei Schüsse im Krankenhaus. Die Polizei in ganz Deutschland trauert erneut um einen Kollegen, der erneut Opfer von Ausländergewalt wurde.