Duisburg: Osteuropäische Roma-Clans terrorisieren die Stadt

Duisburg, die alte Arbeiterstadt im Ruhrgebiet, hat sich verändert. Mit der Pott-Idylle ist es vorbei, stattdessen terrorisieren osteuropäische Roma-Clans die Stadt.

Die Anwohner kämpfen mit Müll, Verwahrlosung und Gewalt – viel Hoffnung gibt es nicht. Deutsche, Türken und Araber verlassen ihr ehemaliges Heimatviertel, viele fühlen sich nicht mehr sicher. NIUS verschaffte sich vor Ort einen Eindruck – und dokumentiert erschreckende Zustände.

