Duisburg: Osteuropäische Roma-Clans terrorisieren die Stadt

Duisburg, die alte Arbeiterstadt im Ruhrgebiet, hat sich verändert. Mit der Pott-Idylle ist es vorbei, stattdessen terrorisieren osteuropäische Roma-Clans die Stadt.
Die Anwohner kämpfen mit Müll, Verwahrlosung und Gewalt – viel Hoffnung gibt es nicht. Deutsche, Türken und Araber verlassen ihr ehemaliges Heimatviertel, viele fühlen sich nicht mehr sicher. NIUS verschaffte sich vor Ort einen Eindruck – und dokumentiert erschreckende Zustände.
Duisburg, die alte Arbeiterstadt im Ruhrgebiet, hat sich verändert. Mit der Pottidylle ist es vorbei, stattdessen terrorisieren osteuropäische Roma-Clans die Stadt. https://t.co/oAEVc1dllt pic.twitter.com/iWGAWdHAMH
— NIUS (@niusde_) August 21, 2025
Hier geht es zum ganzen Beitrag: NIUS.
Addendum (DB): Und in Berlin …
Vor Kurzem berichteten wir hier über das Roma-Hotel in Berlin und wie es dort nach der Aufregung in der Presse weitergeht:
Skandal um Roma-Hotel in Berlin: So sieht es jetzt dort aus …
Entdecke mehr von Philosophia Perennis
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.