Angeblicher Jugendschutz als Anfang vom Ende der Meinungsfreiheit

In Deutschland und Europa entstehen zunehmend gesetzliche und regulatorische Eingriffe in die Online-Kommunikation. Offiziell werden Jugendschutz, der Schutz vor Hassrede und Desinformation angeführt. Gastbeitrag von David Cohnen.

Eine aktuelle Umfrage stellte die Frage: „Wie würden Sie es bewerten, wenn die Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gesetzlich verboten wäre?“ Das Ergebnis zeigte ein überraschend klares Bild: 56,6 Prozent hielten ein solches Verbot für „eindeutig richtig“, weitere 13,1 Prozent für „eher richtig“. Zusammengenommen also fast siebzig Prozent Zustimmung. Lediglich gut 22 Prozent lehnten das Verbot ab, der Rest blieb unentschieden. Auf den ersten Blick könnte dies als Ausdruck eines weitverbreiteten Schutzbedürfnisses interpretiert werden. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich jedoch, dass bereits die Fragestellung eine bestimmte Richtung vorgibt und die umfassenden Folgen kaum bedacht werden.

Was soziale Medien wirklich sind

Die Formulierung der Frage zeigt, wie leicht die öffentliche Meinung durch Framing beeinflusst werden kann. Wörter wie „Kinder“ und „Jugendliche“ aktivieren automatisch Schutzinstinkte. Eine komplexe gesellschaftliche Problematik wird auf ein einfaches „richtig oder falsch“ reduziert, wodurch kritische Reflexion erschwert wird. Wer das Verbot ablehnt, könnte sich als verantwortungslos empfinden. Aspekte wie Durchsetzbarkeit, Rechte von Eltern und Kindern oder die Signalwirkung eines staatlichen Eingriffs in Kommunikationsräume bleiben dabei weitgehend unberücksichtigt.

Zudem wird der Begriff „soziale Medien“ meist unpräzise verwendet. Wörtlich übersetzt bedeutet „social media“ „gesellschaftliche Medien“. Dazu zählen nicht nur Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook, sondern ebenso Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, die Meinungen formen und informieren – nur auf traditionellere Weise. Ein Verbot der sozialen Medien müsste konsequenterweise auch klassische Medien einbeziehen, was jedoch in der Debatte nicht intendiert ist.

Die linken Eliten bangen um ihre Deutungshoheit

Ein zentraler Unterschied wird deutlich: Während traditionelle Medien von einer kleinen Elite kontrolliert werden, ist die Interaktion im Internet dezentral, interaktiv und dynamisch. Millionen Nutzer veröffentlichen, kommentieren und hinterfragen Inhalte selbst. Dadurch entsteht ein lebendiger Diskurs, der die einseitige Kontrolle der Medienelite untergräbt.

Genau hierin liegt das Spannungsfeld: Klassische Medien und politische Eliten verlieren zunehmend ihre Deutungshoheit. Nachrichten, politische Botschaften und gesellschaftliche Diskurse lassen sich im Netz nicht mehr ungestört verbreiten. Jede Aussage wird sofort hinterfragt, kommentiert oder korrigiert. Für die Politik ist dies besonders brisant, da sie auf eine ungestörte Narrative angewiesen ist. Die direkte, interaktive Kommunikation ersetzt die einseitige Verkündung von oben.

Missbrauch von Kindern und Jugendlichen…

Seit Jahren wird die angebliche Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch das Internet diskutiert, während ähnliche Inhalte in klassischen Medien kaum hinterfragt werden. Das eigentliche Signal ist dabei klar: Kontrolle der Inhalte durch etablierte Redaktionen gilt als unproblematisch, Beeinflussung durch das Internet hingegen soll reguliert werden.

Ein Verbot sozialer Medien hätte tiefgreifende Folgen. Es würde nicht nur die Kommunikation von Kindern und Jugendlichen einschränken, sondern die Grundlagen freier Meinungsäußerung insgesamt untergraben. Alternative Perspektiven, kritische Diskussionen und Korrekturen würden systematisch reduziert. Ein lebendiger demokratischer Diskurs käme zum Erliegen, und erneut würde ein Informationsmonopol entstehen, gesteuert von wenigen Medienschaffenden und politischen Entscheidungsträgern.

… um eine umfassende Kontrolle der Kommunikation durchzusetzen

Ein Verbot mag auf den ersten Blick dem Schutz der Jugend dienen, in Wirklichkeit aber zielt es auf umfassende Kontrolle der Kommunikation ab. Die Sorge um Kinder wird vorgeschoben; das eigentliche Ziel ist die Sicherung der Deutungshoheit und die Einschränkung gesellschaftlicher Meinungsfreiheit.

In Deutschland und Europa entstehen zunehmend gesetzliche und regulatorische Eingriffe in die Online-Kommunikation. Offiziell werden Jugendschutz, der Schutz vor Hassrede und Desinformation angeführt. Tatsächlich lässt sich jedoch ein Trend erkennen: Staatliche Institutionen und politische Eliten streben danach, ihre Kontrolle über öffentliche Diskurse zu stärken und die Macht traditioneller Medienstrukturen zu stützen – oft auf Kosten der freien Meinungsäußerung.

Wenn fortwährend neue Verbote und Kontrollen eingeführt werden, droht der offene Austausch von Argumenten zu verschwinden. Damit wird nicht nur der Schutz der Jugend, sondern die Meinungsfreiheit insgesamt in Frage gestellt. Eine Gesellschaft, die nicht mehr in der Lage ist, unterschiedliche Positionen zu diskutieren, riskiert die Aushöhlung ihrer demokratischen Grundlagen.

Gesamte Meinungsfreiheit bedroht

Ein Blick auf die Vereinigten Staaten zeigt, dass freie Meinungsäußerung auch anders geschützt werden kann. Der Erste Verfassungszusatz (First Amendment) sichert selbst kontroverse, provokante oder unbequeme Äußerungen ab. Dieser konsequente Schutz der Rede könnte als Vorbild für Deutschland und Europa dienen – nicht als Allheilmittel, sondern als klarer Ausdruck, dass Meinungsfreiheit das Fundament jeder Demokratie ist.

Ein Verbot sozialer Medien für Kinder und Jugendliche wäre nicht nur ein Schritt zur Einschränkung der Kommunikationsmöglichkeiten der Jugend. Es markiert den Beginn einer Entwicklung, die die gesamte Meinungsfreiheit bedroht. Wenn der Staat entscheidet, welche Kommunikationsräume zugänglich sind und welche Inhalte erlaubt sind, steht am Ende die Kontrolle über Information, Meinung und gesellschaftlichen Diskurs. Dies ist der Anfang vom Ende der offenen, freiheitlichen Rede – und ein Weg, den eine demokratische Gesellschaft nicht gehen darf.

