Überraschung: von der Leyen wollte mit SMS-Löschung nur Klima schonen

Von
PP-Redaktion
-
342
(c) Screenshot X

Der Theologe und Publizist Dr. David Berger, der Psychologe und Politologe Dr. Alexander Meschnig sowie der in Wien ansässige Politikberater und Analyst Robert Willacker diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich, u.a. über die Frage, warum U. von der Leyen mit der Löschung der Pfizer-SMS nur das Klima schonen wollte …

  • Über die gigantische Zufriedenheit des Friedrich März mit seinen ersten hundert Tagen,
  • über die gigantischen Anstrengungen der Anti-AfD-Journaille,
  • über das gigantische Versagen der deutschen Verkehrsminister seit Jahrzehnten, mit dem sich Bahnchef Lutz dank üppiger Bezüge abfinden konnte,
  • über den Besitz eines verfassungsfeindlichen Deko-Adlers

Außerdem:

  • Trump-Putin: Nullnummer, abgekartetes Spiel oder Treffen unter Erwachsenen?
  • Deutsche Bahn-Chef Richard Lutz rausgeworfen
  • AfD in Umfragen ganz vorn, „Omas gegen rechts“ fallen auf Saire-Grafik rein
  • Brandenburger Verfassungsschutz stuft AfD wegen Adler-Symbol als verfassungsfeindlich ein
  • Aachener Zeitung veranstaltet 16 „Bürgerforen“ ohne AfD
  • Lippische Zeitung leitet Interview an „verantwortliche“ Behörden weiter, statt es zu veröffentlichen
  • Handy- und Social-Media-Nutzer für Kinder verbieten?
  • Städtisches Hitze-Telefon in Würzburg nicht sehr erfolgreich: nur drei Teilnehmer
  • Keine Ermittlungen gegen SPD-Politiker Daniel Born wegen Hakenkreuz auf Wahlzettel im BW-Landtag.

Hier geht es zur Sonntagsrunde:

DAS DREIKANZLERJAHR 2025

oder hier:

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.