In einem Artikel vom Januar 2025 mit dem Titel „War Hitler links, die NSDAP eine linke Partei? Eine ScienceFiles-Analyse“ heißt es: „Es gibt keinen logischen Unterschied zwischen Marxismus und Hitlers völkischer Weltanschauung.“

Historiker hingegen ordnen Hitlers Ideologie überwiegend als faschistisch und nicht als links ein. Sie verweisen auf fundamentale Unterschiede beider Weltanschauungen. So erklärte etwa Thomas Weber, Professor an der University of Aberdeen, dass Hitlers Ablehnung des Marxismus gut dokumentiert sei. Hitler selbst bezeichnete Marxismus und Kommunismus in seinem Buch Mein Kampf als „jüdische Erfindungen“.

Haben Sie eine Stellungnahme zu diesen gegensätzlichen Informationen und dazu, warum sie im Artikel nicht erwähnt wurden?