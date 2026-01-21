Mittwoch, 21. Januar 2026
Cringe

Macron erklärt die USA zur dritten feindlichen Supermacht

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
214

Immer öfter beginnt man an der Zurechnungsfähigkeit europäischer Spitzenpolitiker zu zweifeln. Ganz vorne mit dabei im EU-Gruselkabinett ist  ohne Zweifel der französische Präsident Macron, der gestern in Davos im Gangster-Style auftrat und in seiner Rede jede rote Linie vernünftiger Selbsteinschätzung überrannte.

Unser Tweet des Tages von Prof. Homburg:

Macron will die „Bazooka” einsetzen und erklärt neben China und Russland die USA zur dritten feindlichen Supermacht. Seine Selbstüberschätzung bei Krieg oder Regelung der Erdtemperatur ist unfassbar.

Hintergrund: Gestern hatte ich Macron, Merz, Meloni und Starmer zur Abstimmung gestellt. Meloni gewann haushoch. Weil ihr verschuldetes Italien im Würgegriff der EU ist, kann sie nicht alles liefern, was sie versprochen hat. Meloni ist aber die einzige der vier Regierungschefs, die über Realitätssinn und Augenmaß verfügt.

Die deutschen Leitmedien verteufelten Meloni vor deren Wahlsieg als „Postfaschistin” und halten teilweise bis heute daran fest. Sie malten schlimmste Szenarien an die Wand. In Wahrheit regiert Meloni ziemlich professionell und geräuschlos, anders als die Sprücheklopfer an der Spitze der drei anderen großen europäischen Staaten.

Hoffen wir, dass Macron vor seinem Abgang nicht noch die gesamte EU vor die Wand fährt.

— Stefan Homburg (@SHomburg) January 21, 2026

Die ungeklärte Frage, woher die Verletzung am Auge rührte, die Macron dazu zwang, seine Rede im geschlossenen Raum mit Sonnenbrille zu halten, führte zu allerlei Spekulationen, die nicht selten auf die gewöhnungsbedürftige Zärtlichkeit, mit der Madame Macron ihren kleinen Napoleon zu züchtigen pflegt, abzielten…

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

