Pionierarbeit für aufrechten Journalismus

(David Berger) Der PP-Tweet des Tages kommt von meinem Kollegen Dennis Riehle, der bekannt ist für seinen absolut integren Journalismus. Wenn ich etwas von ihm lese, muss ich oft an Hanns-Joachim Friedrichs heute mit Füßen getretenes Diktum denken: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.“

Umso mehr freut mich sein heutiger Glückwunsch zum neunten Geburtstag von „Philosophia Perennis“. Gerade wenn man über viele Jahre als eine Art Volksschädling betrachtet, beschimpft und behandelt wird, tun solche Worte äußerst gut: Danke dafür, lieber Dennis!

9 Jahre „Philosophia Perennis“ sind 9 Jahre Kampf für die Meinungsfreiheit! – An dieser Stelle einen Dank an @DrDavidBerger für das, was er bisher schon erreicht hat. Und was er aktuell zugunsten von uns allen Publizisten gegen den Staat ausfechtet. 👇 pic.twitter.com/0hSNpILkHs

— Dennis Riehle (@riehle_dennis) July 3, 2025