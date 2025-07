Axt-Attacke in ICE: Syrer verletzt vier Fahrgäste

(Auf1) In einem ICE der Deutschen Bahn soll ein Mann vier Menschen verletzt haben. Wie die Polizei Passau bekanntgab, befinde sich der Mann in Gewahrsam.

Andere Zugpassagiere konnten den mit einer Axt und einem Hammer Bewaffneten überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Über Nationalität und Motiv ist vorerst noch nichts bekannt.

16:14 Uhr Update: Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich ersten Meldungen zufolge um einen Syrer handeln!

Klimaerwärmung schuld?

In dem Zug sollen sich zur Tatzeit etwa 500 Fahrgäste aufgehalten haben. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot am Tatort, ebenso Notfallmanager der Deutschen Bahn. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Straubing sprach von etwa 150 Kräften, die im Einsatz seien – das sei aber nur eine grob überschlagene Zahl. Die Bahnstrecke ist gesperrt. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. (Quelle).

Jetzt warten alle gespannt darauf, wer unter den Politikern als erster für die Tat die Klimaerwärmung verantwortlich macht. Und ab wann in den Bahnen Plakate aushängen, die blonde Frauen davor warnen, auf Ausländer in Zügen mit Äxten und Hämmern einzuschlagen.