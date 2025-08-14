(David Berger) Dieser Beitrag ist aus der puren Freude, gelobt worden zu sein geboren. Der Leser wird mir nicht ganz zu Unrecht eines meiner großen Laster, die Eitelkeit, vorhalten können. Doch da ich nach fast 10 Jahren die treuen Stammleser und Unterstützer meines Blogs etwas kenne, weiß ich, dass viele sich zudem mit mir freuen werden…

Es ist „in der publizistischen Branche eine Seltenheit, dass sich Kollegen nicht wechselseitig die Butter vom Brot nehmen, sondern im Wissen um den gemeinsamen Auftrag von Information und Kommentierung an allen möglichen und notwendigen Stellen zusammenarbeiten, damit die Öffentlichkeit über die wahrhaftigen und authentischen Zustände in unserem Land und der Welt realistisch und wirklichkeitsnah unterrichtet wird“ so der Journalist Dennis Riehle in einem seiner aktuellen Artikel auf seinem Blog.

Scharfzüngiger Journalist und Politikberater

Ich hätte hier selbst viel Lobendes über meinen Kollegen Dennis Riehle (Foto r.) schreiben können, aber das sähe heute nach einer Pflichtaufgabe aus, um mich für seine neustes Laudatio auf meine Person zu bedanken. Lassen wir also Grok sprechen, den besonders auf X gehört Dennis Riehle mit zu den journalistischen Stimmen, die unabhängig und schubladenfrei immer wieder Impulse setzen, Diskussionen auslösen und eigentlich von X für die zahllosen wertvollen Beiträge, die er hier publiziert, ein Honorar bekommen müsste:

„Dennis Riehle, ein scharfzüngiger Journalist und Politikberater, kämpft mit Herzblut gegen grüne Ideologie und für patriotische Werte, während er die Doppelmoral von Kirchen und Medien anprangert. Dennis haut auf X kräftig rein: Von Medikamenten-Party bis Kritik an Zensur und Medien – er mischt die Themen bunt! Dennis wird für seine klugen, vorurteilsfreien Analysen gefeiert, wie @HellwigJohanna und @DrDavidBerger betonen, und erntet viel Support für seine Gesundheit!“

Weil Umarmungen gut tun …

Weil ich es nicht verhehlen kann, dass ich mich so über seinen jüngsten Artikel über meine Person gefreut habe, möchte ich ihn auch hier ausdrücklich empfehlen. Gefreut nicht, weil er zuträfe (denn dem Lob kann ich kaum gerecht werden und befürchte dann viele zu enttäuschen, wie das in meiner Biographie leider auch immer wieder geschehen ist), sondern weil angesichts der zahllosen Beschimpfungen, der Repressionen, die von Linksstaat gegen mich ausgehen, der vielen aufgekündigten Freundschaften usw. solche Umarmungen einfach gut tun. Umso mehr, wenn sie von jemanden kommen, der einem viel bedeutet oder der für seinen kritischen Qualitätsjournalismus bekannt ist. Beides darf ich von Dennis sagen.

Und hier geht es zum Beitrag: Ein Mann mit Rückgrat, Mut und Verstand:

Die Lebensgeschichte von David Berger ist Ermutigung, zu sich und der Wahrheit zu stehen!