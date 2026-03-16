In genau vier Wohnen wählen die Ungarn in einer aufgeheizten (welt)politischen Stimmung der Kriegstreiberei und eines Kulturkampfes zwischen national-wertkonservativen und Liberal-links-Ideologismen eine neue Regierung. Diesbezüglich kommt Ungarn eine Schlüsselfunktion auch innerhalb der EU zu.

Die Wahl am 12. April deutet auf eine knappe Entscheidung, mit zurzeit leichtem Vorteil für die regierende Orban-Regierung hin… Wählen also auch die Ungarn gegen eine Biden-Fake-Wahlmanipulation der liberal-woken Meinungs“forscher“? Die Wahlumfragen zwischen links-liberalen und national-konservativen Umfrageinstituten unterschieden sich gravierend voneinander…

Heute anlässlich der Nationalfeiertages in Gedenken an den Ausbruch der anti-habsburgischen 1848-er Revolution mobilisierten die beiden politischen Lager, die Orban-„Fidesz“ und die Peter Magyar „Tisza“ in Budapest ihre Anhänger.

180.000 gegen 150.000?

Die nun veröffentlichten Daten der Demoteilnehmer durch die ungarische Tourismusbehörde ist besonders interessant: Stellt sie doch keine Schätzung dar, sondern liefert konkrete Daten zur Anzahl der Besucher der zwei konträren Politveranstaltungen heute am 15. März – und zwar basierend auf der vorläufigen Analyse von Mobilfunkdaten: An der Fidesz-Veranstaltung am Kossuth-Platz vor dem ungarischen Parlament waren etwa 180.000 Mobiltelefone eingeloggt, auf jener der „Tisza“-Partei in der Alkotmány-Straße und umliegender Straßen, sowie auf dem Heldenplatz und der Andrássy-Allee waren es „nur“ etwa 150.000 Mobiltelefone.

Diese Erfassung von Mobildaten der Teilnehmer ist besonders genau, weil sie die Bewegung, Aufenthaltsdauer und räumliche Verteilung der Besucher genau festhält, durch Kartierung der Anwesenheit sogenannter Samme-Day-Besucher.

Ungarn vertrauen mehrheitlich Orban

Es deutet sich also – wie schon damals bei den Umfragen zur letzten Wahl 2022 – ein knappes Ergebnis gab, welches dann Orban am Tag der Wahl wieder mit 2/3-Mehrheit für sich entschieden hatte. Im Moment spricht das Krisenmanagement wohl eher für die Orban-Regierung: Denn im April 2022, zwei Monate nach Ausbruch des Ukrainekrieges, vertrauten die Ungarn mehrheitlich Orban. Und dieses Mal stimmen sie immer noch im Schatten des Ukraine- und des gerade aktuellen Iran-Krieges für oder gegen eine neue Regierung…

Erstveröffentlichung bei „Unser Mitteleuropa“.

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