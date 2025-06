Pfingsten 2025: 30.000 junge Katholiken pilgern für den Erhalt der Tradition

(David Berger) Wie seit vielen Jahren haben sich auch an diesem Pfingstfest junge traditionalistische Katholiken auf den Weg gemacht, um zwischen Paris und Chartres zu wallfahren. Und jedes Jahr werden es mehr: Etwa 20.000 Katholiken haben sich heuer von Paris nach Chartres auf den Weg gemacht, gut 10.000 pilgern umgekehrt von Chartres nach Paris.

Unser Tweet des Tages wurde aus Anlass des heutigen, von Msgr. Athanasius Schneider, einem der härtesten Gegner des verstorbenen Papstes und der Corona-Diktaturen zelebrierten Hochamtes gepostet:

„19.000 junge Menschen knien am Pfingstsonntag im Staub und beten den allmächtigen Gott an, wie er seit Jahrhunderten verehrt wird. Bewegende Szenen. Sie sind Teil der Kirche und sollten willkommen geheißen und nicht ausgegrenzt werden, nur weil sie Kraft aus der traditionellen lateinischen Messe schöpfen.“

19,000 young people on their knees in the dirt on Pentecost Sunday, worshipping Almighty God the way He has been worshipped for centuries. Moving scenes. They are part of the Church and should be welcomed, not ostracised because they draw strength from the Traditional Latin Mass. pic.twitter.com/kjgQ40DZws

