Messerterror in Amsterdam: „Mann mit Kapuze“ sticht fünf Menschen nieder

Bei einem Messeranschlag in Amsterdam wurden mindestens fünf Menschen schwer verletzt.

Die Messerstecherei ereignete sich gegen 15.30 in der Sint Nicolaasstraat, in der Nähe des berühmten Dam-Platzes der Stadt. Ein Zeuge berichtete einem Reporter von De Telegraaf, dass er „plötzlich einen eisigen Schrei hörte“, woraufhin Panik ausbrach.

Es soll mindestens 5 Schwerverletzte geben. Ein Angestellter eines nahegelegenen Geschäfts berichtet den lokalen Medien: „Es war sehr beängstigend“. Augenzeugen sahen, wie einer älteren Frau in den Rücken gestochen wurde und neben ihrem Mann voller Blut zu Boden sank.

Live-Aufnahmen des historischen Platzes zeigten, wie sich eine große Menschenmenge um einen abgesperrten Bereich vor dem Königspalast versammelte und ein Rettungshubschrauber, Krankenwagen und Polizeifahrzeuge vor Ort waren.

BREAKING: Knife attack at Amsterdam's Dam Square leaves five injured. Suspect arrested at the scene; motives remain unknown. Police investigate as the bustling tourist area turns into chaos.

Erste Aufnahmen von Festnahme des Täters

Die Polizei teilte mit, dass der Verdächtige, der von niederländischen Zeitungen als Mann mit einer Kapuze beschrieben wird, festgenommen wurde. Sie fügte hinzu: „Das Motiv ist noch unklar, aber es ist Teil unserer Ermittlungen.“ Kommentar dazu bei X: „Wenn man vom Täter nichts weiß, war der nicht weiß.“

Erste auf X kursierende Fotos sollen die Festnahme des „südländisch aussehenden“ vermutlichen Täters zeigen.

#Amsterdam : une vidéo montrant le moment de l'arrestation de l'auteur de l'attaque au couteau ayant fait 5 blessés, à Amsterdam.

Erinnerungen an Theo van Gogh werden laut

Der IS hat anlässlich des derzeit stattfindenden Ramadan seine Anhänger in Europa ausdrücklich zu Messer- und PKW-Terror aufgerufen. In Amsterdam ist den Menschen noch immer die Ermordung des niederländischen Filmregisseur Theo van Gogh am 2. November 2004 in Amsterdam in Erinnerung. Der islamische Fundamentalist Mohammed Bouyeri tötete ihn nach Ausstrahlung des Films Submission über die Unterdrückung der Frau durch den Islam.

Hinzukommen verstörende Bilder, die wenige Tage alt sind: Die Pollizei sah mehr oder weniger tatenlos dabei zu, wie Hamas-Migranten Juden verprügelten:

