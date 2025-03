Orthodoxer Priester: „Ursula von der Leyen ist ein leibhafter Dämon!“

Die Wut der Rumänen über die undemokratisch-totalitäre Einmischung der EU in nationale Angelegenheiten steigert sich immer mehr. Einen vorläufigen Höhepunkt fand sie gestern bei einer Kundgebung zu Călin Georgescus Geburtstag in Bukarest.

Ein beliebter rumänisch-orthodoxer Priester nennt Ursula von der Leyen einen leibhaftigen Dämon, ruft zu Nationalstolz und Souveränität auf, lehnt Fremdbestimmung ab.

Unser Tweet des Tages:

🇷🇴 Romanian Orthodox priest calls Ursula von der Leyen an incarnated demon, calls for national pride and sovereignty, rejects foreign rule

Today at the manifestation for Georgescu’s birthday in Bucharest pic.twitter.com/Zkj43dWLJV

— Daily Romania (@daily_romania) March 26, 2025