50 Messermänner überfallen Geburtstagsfeier in Grundschule

Schock in Großbritannien: Schulkinder rennen um ihr Leben, nachdem eine 50-köpfige „Messerstecher-Bande“ mit riesigen Messern in die 16. Geburtstagsfeier in der Primary School eingedrungen ist.

„Schockierendes Filmmaterial zeigt den Moment, in dem panische Schulkinder um ihr Leben rannten, nachdem eine Bande Jugendlicher eine Schulgeburtstagsfeier gestürmt und einen schrecklichen Messerangriff verübt hatte.

Dutzende Polizeibeamte stürmten am Samstag gegen 21 Uhr die Aula der Elm Park Primary School in Havering, Essex, als eine Gruppe von mehr als 50 Jugendlichen, die mit Messern und Macheten bewaffnet waren, Berichten zufolge in die Feier zum 16. Geburtstag platzte.

Die Kämpfe, an denen laut Polizei eine „Reihe von Jugendlichen“ beteiligt war, dauerten angeblich bis 23 Uhr, wobei zwei Opfer im Alter von 16 und 19 Jahren mit nicht lebensgefährlichen Messerverletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden. (…)

Die Polizei gab an, dass drei Jugendliche am Tatort wegen des Verdachts auf tätlichen Angriff auf Rettungskräfte festgenommen wurden. Ein Polizeisprecher sagte, die Gruppe sei ihnen gegenüber „aggressiv“ geworden, als die Beamten versuchten, einzugreifen. Die Beamten, die mit den Jugendlichen aneinandergerieten, wurden vor Ort vom Rettungsdienst London behandelt. Neue Aufnahmen zeigen nun den Moment, in dem Dutzende von Teenagern durch die Straßen rennen, um sich in Sicherheit zu bringen.

In chaotischen Szenen sieht man die Jugendlichen durch die Straße sprinten, während die Beamten versuchen, die Menge zu zerstreuen. Mindestens zwei Beamte sind zu sehen, wie sie Polizeihunde einsetzen und die Teenager anschreien, damit sie das Gebiet räumen, während Blaulichtfahrzeuge die Häuser in der ruhigen Wohnstraße erhellen. Man sieht, wie sich die Teenager gegenseitig die Arme umlegen und fliehen, nachdem sich die schockierenden Szenen am Samstag abgespielt haben.“

