Sonntag, 2. November 2025
24/7-Terror

England: Blutbad im Zug nach Kings Cross

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
88

(David Berger) Zehn Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, neun davon haben lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Passagiere, die am Samstagabend von Doncaster nach London reisten und die in einem Zug Opfer eines brutalen Messer-Blutbades wurden.

Zwei Personen wurden im Zusammenhang mit den Messerangriffen festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Terrorakt handelt.

Da sich die Verantwortlichen bislang zu den Tätern und dem genauen Motiv ausschweigen, gehen viele Kommentatoren in den sozialen Netzwerken davon aus, dass es sich um einen Terrorakt mit migrantischem, vermutlich auch islamischen Hintergrund handelt. Erste Zeugenaussagen sprechen von einem „schwarzen Mann“ mit einem „großen Messer“.

Unser Tweet des Tages dazu von Julian Adrat:

Blutbad im Zug nach Kings Cross. Heute in Huntingdon, England. Manche nennen das „Vielfalt“. Andere nennen es: „Dschihad“. Manche schweigen am liebsten zum Alptraum, in dem jede europäische Kleinstadt jederzeit aufwachen kann. Wir haben Barbaren unter uns. Und wir füttern diese Barbaren. Und wir entschuldigen sie. Und wir rechtfertigen sie. Wir tun alles für sie – nur, was wir tun sollten, tun wir nicht: Wir schicken sie nicht zurück.

Blutbad im Zug nach Kings Cross. Heute in Huntingdon, England. Manche nennen das „Vielfalt“. Andere nennen es: „Dschihad“. Manche schweigen am liebsten zum Alptraum, in dem jede europäische Kleinstadt jederzeit aufwachen kann. Wir haben Barbaren unter uns. Und wir füttern diese… pic.twitter.com/KDQnGKjLB6

— Julian Adrat (@JulianAdrat) November 2, 2025

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Manchester: Blutige Gewalt von Muslimen gegen Transsexuelle
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!