„Tango alleine“: Trump wäscht Selenskyj heftig den Kopf

(David Berger) Donald Trump, so wie ihn die Freunde der klaren Worte lieben: Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in New York sprach Trump ganz offen von seinem guten Verhältnis zu Putin und ließ den peinlich schmeichelnden Ukrainer eiskalt abblitzen.

„Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Putin“ so Putin zu Selenskyj bei dem Treffen im Trump Tower. Selenskyj darauf, dass aber das Verhältnis zu ihm viel besser sei. Daraufhin lachte Trump: „I understand and it takes two to tango“. Zu einer Freundschaft gehören eben im er zwei. Man beachte die Gesichtszüge Selenskyjs, als er realisiert, was Trump meint:

Trump trifft Selenskyj in New York und das hier ist das verrückteste, was ich seit 2,5 Jahren gesehen habe.

Trump sagt, wie gut seine Beziehung zu Putin ist, dann kommt Selenskyj und meint, dass ihre aber besser sei. Daraufhin lacht Trump, sagt

Und mit Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine, im Falle eines Wahlsieges werde er das Problem „wirklich schnell lösen“: „Es ist eine Schande, aber dieser Krieg hätte nie passieren dürfen“. Trump, der als einziger US-Präsident keinen Krieg begonnen hat, gilt als ein entschiedener Gegner der amerikanischen Unterstützung für Kiew bzw. einer permanenten Eskalation des Konflikts.

Angst Selenskyjs vor Ende des Kriegsrechts

Insider begründen die Angst Selenskyjs vor Trumps Friedensplänen mit der Angst dessen Angst, der Krieg könnte schnell zuende sein, das Kriegsrecht ausgesetzt und dann das Ende seiner Präsidentschaft gekommen sein. Viele gehen davon aus, dass Selenskyj bereits Fluchtpläne in der Tasche hat, um möglichst schnell aus dem Trümmerfeld, das er hinterlässt, zu verschwinden.

Schon im Vorfeld hatte sich Trump dahin gehend geäußert, dass Selenskyj das Hauptproblem im Hinblick auf einen raschen Friedensschluss ist: „Jeder Deal, selbst der schlechteste Deal, wäre besser gewesen als das, was wir jetzt haben.“