Torre Pacheco: Bürgerkriegsähnliche Zustände nach brutaler Migrantengewalt

„Meine Mutter verlässt aus Angst das Haus nicht. Die einzigen, die verfolgt werden, sind die Spanier.“ (Bewohner von Torre-Pacheco)

(David Berger) Die spanische Stadt Torre Pacheco wird – so unsere Mainstreammedien – seit Tagen durch „rassistische Ausschreitungen“ erschüttert. Solche Nachrichten wollen vor allem verhindern, dass bekannt wird, dass dort die Bewohner der Stadt beginnen, sich gegen eine länger andauernde Welle der Kriminalität und brutaler Gewalt gegen die indigenen Bewohner zu wehren.

Wer derzeit Näheres zu den Vorfällen im spanischen Torre Pacheco herausfinden will, der fühlt sich an die ersten Tage nach der Kölner Silvesternacht 15/16 erinnert: Während Medien und Polizeiberichte versicherten, alles sei friedlich verlaufen, Gerüchte über Massenübergriffe auf Frauen durch Migranten seien rechtsextreme Stimmungsmache gegen Merkels offene Grenzten, gewann man durch die Augenzeugenberichte in den sozialen Netzwerken ein ganz anderes Bild des Geschehens.

So auch die derzeitige Informationslage bezüglich der derzeitigen bürgerkriegsähnlichen Zustände im spanischen Torre Pacheto; in der südostspanischen Kleinstadt sind 30 Prozent der Bevölkerung Migranten.

Liest man, was die deutschen Medien, allen voran die Relotius-Presse zu den Vorfällen schreiben, gewinnt man den Eindruck, dass in dem Ort „ultrarechter Gruppen“ die Polizei angegriffen haben. Die Polizei habe sich nur schützend vor Migranten gestellt, auf die dort regelrechte Hetzjagden stattfinden würden.

Ähnlich auch die „Kleine Zeitung“ (Österreich): „Zu rassistischen Ausschreitungen ist es am Wochenende in der spanischen Stadt Torre Pacheco in der Region Murcia gekommen. Rechte Gruppen hatten für das Wochenende in sozialen Netzwerken zur „Jagd auf Migranten“ aufgerufen.“ Ähnlich auch der „Deutschlandfunk“, der die gesamte Vorgeschichte der Unruhen komplett unterschlägt.

Wer in den sozialen Netzwerken recherchiert, allen voran auf X, wo solche Nachrichten kaum noch zensiert werden, bemerkt man schnell, dass diese Berichterstattung mehr Propaganda im Sinne des deutschen „Kampfes gegen rechts“ ist, als Journalismus.

Fakt ist: Auslöser der Unruhen war ein Angriff auf einen Rentner, der von einer Horte von Migranten aus dem Maghreb brutal zusammen geschlagen wurde. Um sich damit auch noch zu brüsten, haben die Täter ihren Gewaltexzesse gefilmt und im Netz verbreitet. Da die Spanier eine Jahrhunderte lange Erfahrung mit der Gewalttätigkeit des islamischen Nachbarn haben, sah auch die Bevölkerung hier rasch einen Zusammenhang:

„Auf diese Weise flößen sie den Anhängern der Religion des Friedens Angst in Torre Pacheco ein. .. Wir wünschen Domingo eine schnelle und gesunde Genesung und seiner Familie viel Mut und Kraft, um diese Situation zu bewältigen.

Gleichsam seine Fortsetzung erreichte der Gewaltexzess deer Einwanderer in der darauf folgenden Nacht, als diese mit Eisenstangen auf einen jungen Spanier einprügelten, der sich an den Protesten gegen die Migrantgewaltbeteilgt hatte:

Ähnlich wie auch in Deutschland war das Interesse von Polizei, Justiz und gleichgeschalteten Mainstreamedien im sozialistisch regierten Spanien eher gering. Zu folgenden Bildern schreibt „Schockfeed“:

„Nach dem mutmaßlichen Angriff einer marokkanischen Gruppe auf einen älteren Mann in Torre-Pacheco nehmen Spanier im ganzen Land die Sache nun selbst in die Hand. Angesichts des Versagens von Polizei und Politik sagen die Einheimischen: Es reicht.“

„Sie bringen uns um.“ – so ein Einwohner von Torre Pacheto. Und ein Spanier dazu: „Die Einwohner von Torre Pacheco erheben sich gegen die multikulturelle Gewalt, die sie täglich auf den Straßen ihrer Stadt erleiden müssen. 40 Jahre parteiübergreifendes Abwechseln mit offenen Grenzen haben den sozialen Frieden und die Möglichkeit des Zusammenlebens in den Nachbarschaften zerstört.“

The Spanish are demanding Remigration after Moroccan migrants have targeted and assaulted White (elderly) people in a civil war like manner for 3 nights in a row in Torre-Pacheco.

