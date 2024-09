Faesers große Grenz-Täuschung und das Schweigen der Systemmedien

Die groß angekündigten Grenzkontrollen von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) wurden von den unzähligen AUF1-Grenzgängern als große Täuschung und PR-Show enttarnt.

Den Sender erreichten nach seinem Aufruf zahlreiche Videobeiträge und Fotodokumentationen, die Deutschlands nach wie vor offene Grenzen dokumentieren. Die Systemmedien schweigen eisern zu dieser nicht eingehaltenen „Knallhart-Ansage“ Faesers.

Weit und breit keine Grenzkontrollen

Hier eine Auswahl an Videos, die Auf1 erreicht haben

Hier geht es zu Auf1 Und hier zum Telegram-Kanal des TV-Senders

Wie sieht es an der Grenze zu Polen aus?

Seit Montagmorgen sollten Deutschlands Grenzen kontrolliert werden. So hatte es jedenfalls Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt. Doch wie sieht es an der deutsch-polnischen Grenze wirklich aus? Martin Müller-Mertens war an mehreren Grenzübergängen bei Stettin vor Ort.

