Solingen: Augenzeugen berichten von zwei orientalisch aussehenden Tätern

(David Berger) Sie sprechen von zwei „türkisch“ oder „marokkanisch aussehenden“ Tätern mit Bärten, die von „Kehle durchschneiden“ und „Kinder aufschlitzen“ redeten.

Sie berichten, wie die Zeugenvernehmung durch die Polizei verlief, wie es war, die toten, schlecht verdeckten Opfer zu sehen (Kehle aufgeschlitzt) und wie eine Angehörige reagierte, als sie Botschaft vom Tod ihres Sohnes (?) reagierte. Sie haben den Eindruck, dass das von den beiden Tätern (!) geplant war. Weichreiten-TV war schnell am Tatort und hat ein spannendes Interview mit zwei Augenzeugen geführt:

Polizei will Zeugen nicht kennen

Im Unterschied zu den Aussagen der beiden jungen Männer geht die Polizei bislang von einem Täter aus, ohne diesen allerdings gefasst zu haben. Man kenne die beiden in dem Video gezeigten Zeugen nicht, so Marcus Caspers auf der Pressekonferenz der Polizei auf Nachfrage. Er räumt aber kurz danach ein, dass mehrere Messer sichergestellt worden seien, während er zu den Berichten, dass es Durchsuchungen in Moscheen gab, keine Stellung nehmen wollte.

Die Täterangaben der Polizei sind allerdings so ungenau, dass die Erfolgsaussichten eher gering zu sein scheinen:

Ich war gerade kurz in der Innenstadt und habe circa 400 Telefonate mit der Polizei geführt. #Solingen pic.twitter.com/aLIQ8h78Yp — krautzone (@KraZMagazin) August 24, 2024

Wenn Sie den mutigen Reporter unterstützen wollen, geht das hier: PAYPAL