Opfer könnten noch leben, würden Wüst und Merz ihren Worten Taten folgen lassen

Seit dem Blutbad von Solingen und kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen überschlagen sich Politiker der Altparteien mit großartigen, teilweise weit über das Ziel hinausschießenden Versprechungen, die dazu führen sollen, dass so etwas nie mehr vorkommt. In diesem Sinne treffen sich heute Bundeskanzler Scholz (SPD) und der CDU-Vorsitzende Merz zu einem medial aufgebauschten Krisengipfel im Kanzleramt. Dr. Alice Weidel kommentiert.

Statt einen völlig bedeutungslosen Gipfel abzuhalten, der wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen lediglich Aktivität simuliert, müsste die CDU ihren Worten in den von ihr regierten Ländern bereits Taten folgen lassen. Doch im Gegenteil zeigt der Fall des syrischen Islamisten Issa al H., der in Solingen drei Menschen tötete und mehrere zum Teil schwer verletzte, die Verweigerungshaltung der CDU gegenüber der Durchsetzung geltenden Rechts auf.

Issa al H.: Ein „Zögling“ von H. Wüst (CDU)

Der abgelehnte Asylbewerber, der sich einer drohenden Abschiebung dadurch entzog, mehrere Monate unterzutauchen, wurde im von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst geführten Nordrhein-Westfalen nicht etwa in Abschiebegewahrsam genommen, nachdem er nach seiner Flucht in Solingen wieder auftauchte.

Man versorgte ihn stattdessen mit Sozialleistungen und einer Unterkunft in Solingens Mitte. Hätte man die Ausreisepflicht durchgesetzt, wäre der Syrer zum Tatzeitpunkt längst wieder in seinem Heimatland gewesen.

Handeln, statt große Versprechen, die schon jetzt gelogen sind

Alle Opfer könnten noch leben, würde die CDU ihre großspurigen Ankündigungen tatsächlich umsetzen. NRW zeigt nicht nur, dass das nicht passiert. Sondern steht beispielhaft für den Zustand aller von der CDU regierten Bundesländer und einem Deutschland, das von der Union regiert würde.

Die Menschen in Deutschland brauchen keine Ankündigungspolitik, sondern vor dem Hintergrund der desolaten Sicherheitslage entschiedenes Handeln. Das beinhaltet neben einem sofortigen Einwanderungs-, Aufnahme- und Einbürgerungsstopp die sofortige Ausweisung aller sich illegal in Deutschland aufhaltenden Afghanen, Syrer und Iraker und eine Beendigung der Duldungspolitik gegenüber Ausreisepflichtigen.

**

Addendum (DB): So einfach fängt man Kurzzeitgedächtnisse…

CDU-Chef Merz ist nach dem Blutbad von Solingen in eine extreme Wahlkampf-Rage verfallen, die eine komplette Remigration fordert und schon aufgrund ihrer künstlichen Übertriebenheit unglaubwürdig erscheint. Auch da sie im kompletten Gegensatz zu seinem bisherigen politischen Handeln und noch mehr zu dem seiner Partei steht. Hat diese mit Merkels offenen Grenzen doch die Basis für die derzeitige Katastrophe gelegt. Umso erstaunlicher, dass es zu solch bizarren Reaktionen kommt:

Ich habe Merz oft kritisiert, aber in den letzten Tagen gefällt er mir. pic.twitter.com/ESZMQaMUC4 — Dr. Dr. Rainer Zitelmann (@RZitelmann) August 27, 2024

***

Als migrationskritischem Portal wird auch PP die Arbeit derzeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!