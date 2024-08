Staranwalt zu Ricarda Lang: „An Ihren Händen klebt Blut!“

(David Berger) Der renommierte Kölner Medienanwalt Ralf Höcker hat zu dem Betroffenheitsstatement von Ricarda Lang angesichts des Blutbads von Solingen angemerkt, was zu ganz vielen Stellungnahmen von Politikern der Altparteien zu sagen wäre: „An Ihren Händen klebt Blut. Denn Ihre Partei verhindert, dass das Problem gelöst wird. Sie heucheln nur.“

„Der islamistische Terror ist eine der größten Gefahren für die Sicherheit in unserem Land. Er tötet und richtet sich gegen die Freiheit als solche. Deshalb kann hier nur null Toleranz gelten. Unsere Demokratie und Sicherheitsbehörden müssen stärker sein als ihre Feinde.“ – so die Grünen-Chefin Ricarda Lang, die kurz nach dem Blutbad von Solingen auf dem dem CSD in Jena lachend gesehen wurde.

….man fasst es nicht…unglaublich 🤯 👉Lang posiert lächelnd bei CSD in Jena – mehrere Stunden nach Solingen-Messerangriff ‼️👉Während ganz Deutschland um die Toten und Verletzten bei der Messerattacke in #Solingen trauerte, feierte die Grünen-Chefin Ricarda #Lang unbekümmert… pic.twitter.com/nOK4no3J8h — Kripp-M (@kripp_m) August 25, 2024

Der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Kölner Medienanwalt Ralf Höcker hat Ricarda Lang auf ihr X-Statement zu Solingen geantwortet:

„An Ihren Händen klebt Blut. Denn Ihre Partei verhindert, dass das Problem gelöst wird. Sie heucheln nur.“

An Ihren Händen klebt Blut. Denn Ihre Partei verhindert, dass das Problem gelöst wird. Sie heucheln nur. — Ralf Höcker (@Ralf_Hoecker) August 25, 2024

… und dafür zahlreichen Zuspruch und mehr Likes als Langs Statement selbst bekommen. Die Reaktion von Frau Lang:

Wahrscheinlich habe ich für diesen Post schon ein paar Likes zuviel bekommen. Aber da geht sicher noch mehr, oder? pic.twitter.com/Wvj4ojIqlJ — Ralf Höcker (@Ralf_Hoecker) August 25, 2024

BKA ermittelt gegen Gab-User, der Lang als „dick“ bezeichnete

Dann wollen wir mal alle hoffen, dass es Höcker nicht wie einem unbekannten User des Netzwerks „gab“ geht, der Ricarda Lag wahrheitswidrig als dick bezeichnet hat und gegen den nun das BKA ermittelt. Höchste Gefährdungsstufe!

„Durch die sexualisierte und herabwürdigende Darstellung von ‚Ricarda Lang‘ greift der Benutzer die Ehre der Politikerin an und zeigt sich selbst respektlos (§ 185 StGB)“, so das BKA. Mit seiner Feststellung „beleidigt der Benutzer öffentlich eine Person aus dem politischen Leben aufgrund der Position der beleidigten Person im öffentlichen Leben.“

PS: Autor dieses Artikels ebenfalls geblockiert

Erst eine Stunde war dieser Artikel online, als ich feststellen musste, dass mich Frau Lang bei X blockiert hat. Obwohl ich niemals behauptet hatte, dass sie „dick“ oder „vollschlank“ sei…