Wahlkampf Brandenburg: Ricarda – lost zwischen Edeka und 4 Prozent.

(David Berger) Nur eine Handvoll Leute bei einem Wahlkampfauftritt von Ricarda Lang in Grünheide. Um Ricarda dann doch noch zu etwas Publicity zu verhelfen, tauchte Weichreite.TV auf und wollte mit ihr ein Interview machen. Doch Lang und ihr Team zeigten sehr schnell, dass ihre Einstellung zur Pressefreiheit gut zu dem Edeka Markt passt, vor dem sie sich positionierte.

Vermutlich auch, weil Ricarda Lang Dauergast in vielen Talkshows ist, hat sie es – freundlich gesagt – nie zu einer Sympathieträgerin geschafft. Da ist aber unter den Politikern der Ampelkoalitionsparteien keine Ausnahme. Wo diese im Wahlkampf in Thüringen und Sachsen und jetzt in Brandenburg auftauchten, zeigte die Bevölkerung ihnen dort lautstark, dass sie nicht willkommen sind.

Komplett ignorieren als höchste Stufe der Verachtung

Manchmal steigert sich die Verachtung der Bevölkerung den Politikern gegenüber aber noch dadurch, dass sie diese komplett ignorieren. So ging es etwa gestern der Grünenpolitikerin Ricarda Lang, als sie in Grünheide kurz vor der Brandenburgwahl passenderweise vor einem Edeka-Laden Wahlwerbung machen wollte. Die Edeka-Group geriet durch ihre wenig schmeichelhafte Vergangenheit in der Zeit des nationalen Sozialismus in die Schlagzeilen.

Um Ricarda dann doch noch zu etwas Publicity zu verhelfen, tauchte Weichreite.TV auf und wollte mit ihr ein Interview machen. Doch Lang und ihr Team, das die Tragödie „Ricarda allein vor dem Edeka“ kaum aufbessern konnte, zeigten sehr schnell, dass ihre Einstellung zur Pressefreiheit gut zu dem Edeka Markt passt, vor dem sie sich positionierte.

Reporter wird mit Gewalt weggeschoben

Aber sehen Sie selbst:

❎ Niemand! Buchstäblich NIEMAND, will hier mit Ricarda Lang reden. 🟢 Und der Reporter @weichreite wird weggeschoben. Lost zwischen Edeka und 4 Prozent. DruKos ⤵️ pic.twitter.com/20HseE1Rv0 — Avatar Germania (@Poet_der_Welt) September 18, 2024

Platzverweis für Presse, die kritische Fragen stellt

Und hier gibt es den ganzen Livestream von gestern Abend aus Grünheide

