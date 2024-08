Der gute Mensch stirbt an ungebrochenem Herzen

„Er starb an gebrochenem Herzen“, ist eine gängige Redeweise. Doch kann man auch an einem ungebrochenen Herzen sterben? Ja, man kann! Ein Gastbeitrag von Frank Steinkron.

Nach dem Messerangriff von Solingen versuchen wieder einmal all jene, denen der Glaube an die bunte und vielfältige Gesellschaft zur Ersatzreligion geworden ist, und die nicht zugeben können, sich auf schuldhafte Weise geirrt zu haben, die Realität auszublenden – wieder einmal mit Hilfe eines Verdrängungs-, Verharmlosungs- und Umdeutungsinstrumentariums, das Politik und systemkonforme Medien für sie bereithalten.

Mit Regenbogenflaggen trauern…

Besonders manifest wird die Verdrängung in den Demonstrationen für Buntheit und Vielfalt, die derzeit als Reaktion auf den Solinger Terrorakt stattfinden. Am Ort der Trauer werden Kerzen und Blumensträuße demonstrativ um Regenbogenflaggen ergänzt. Dazu ein Schild mit der Aufschrift „Warum?“. Wer so fragt, will die Antwort gar nicht wissen.

Eine ähnlich trotzige Realitätsverweigerung bewiesen die Deutschen, als sie ab 1944 in die Ruinen ihrer zerbombten Städte Banner hängten, auf denen stand: „Unsere Mauern brachen, unsere Herzen nicht.“ Die Menschen kämpften, litten und hofften weiter in der ihnen von der Propaganda suggerierten Überzeugung, sie seien die Guten und darum werde am Ende auch für sie alles gut.

Noch viele müssen sterben

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Bis es damals so weit war, mussten noch viele Millionen sterben: Schuldige, Unschuldige und Mitschuldige. Doch immerhin durften einige unter ihnen es im wohligen Gefühl aufrechter Gesinnung und mit ungebrochenem Herzen tun.