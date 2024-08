Stadt Solingen verleiht Hayali den Ehrenpreis „Schärftse Klinge“

(David Berger) Erst der vermutliche Terroranschlag auf dem Fest der Vielfalt in dem von einem SPD-Bürgermeister regierten Solingen und nun wird auch noch bekannt, dass ausgerechnet Dunjy Hayali – bereits vor dem gestrigen Messer-Terror – den Solinger Ehrenpreis „Schärfste Klinge“ für das Jahr 2024 verliehen bekommen soll. Das hat der Stadtrat am 27. Juni 2024 beschlossen.

In der Pressemitteilung dazu heißt es: „Mit Dunja Hayali erhält eine renommierte und bekannte Journalistin den Preis. Dunja Hayali nutze ihre Reichweite und engagiere sich für Toleranz und Vielfalt, heißt es in der Begründung zum Ratsbeschluss. Sie trete wortstark für eine offene, tolerante und bunte Gesellschaft ein. Dies präge nicht nur ihre journalistisch-publizistische Arbeit, sondern auch ihr privates Engagement. Damit erfülle Dunja Hayali das Hauptanliegen, das mit der Verleihung der „Schärfsten Klinge“ verbunden ist: Eine Persönlichkeit zu würdigen, die das geschliffene Wort nutzt, um sich wirksam für das Wohl der Gemeinschaft stark zu machen.

Die Stadt Solingen ist überzeugt, mit Dunja Hayali eine Preisträgerin zu würdigen, deren Stimme und deren Botschaften wichtiger denn je sind. Sie beweise Mut und zeige Haltung – und das öffentlich und mit großer Reichweite. Dies seien Eigenschaften, die angesichts des aktuellen politischen und gesellschaftlichen Klimas dringend benötigt würden.

Als Tochter irakischer Eltern im nordrhein-westfälischen Datteln zur Welt gekommen, hat Dunja Hayali einmal gesagt: „Ich hatte nie das Gefühl, nicht deutsch zu sein. Erst als ich im Fernsehen auftauchte, begann man, mir meine Heimat abzusprechen. Heute frage ich mich: In welchem Deutschland möchte ich und wollen wir eigentlich leben?“

In ihrem Buch „Haymatland – Wie wollen wir zusammenleben?“ ist sie solchen und anderen Fragen nachgegangen, die in Deutschland Spannungen erzeugen: Wie wird „Heimat“ definiert? Was wird aus Deutschland, wenn selbsternannte Heimatschützer diesen Begriff als Chiffre für Ausgrenzung missbrauchen? Und wie lässt sich dem Hass von Nationalisten begegnen und wie die liberale Gesellschaft schützen?“

