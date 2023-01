EU-Verordnung: Mehlwürmer und Hausgrillen neue Nahrungsmittel

(David Berger) Kaum beachtet von der Öffentlichkeit erfüllt die EU eine der Forderungen, die auf dem derzeit tagenden WEF seit Jahren ventiliert wird: Im Sinne der Ersetzung bzw. Einschränkung der Landwirtschaft (Tierproduktion, CO2!) durch industrielle Nahrungsmittelproduktion ist es nun endgültig möglich, Insekten, Grillen, Mehlwürmer und ähnlich billig und in Massen produzierbares Kleingetier als Rohstofflieferant für unsere Lebensmittel einzusetzen.

Während ganz Europa nur auf Covid-19 fixiert und daher kaum mit Widerstand zu rechnen war, hat die EU-Kommission bereits verschiedene Insekten als Lebensmittelzutat für den EU-Markt genehmigt: 2021 begann es mit getrockneten gelben Mehlwürmer und der Wanderheuschrecke, 2022 dann die generelle Genehmigung für die Hausgrille (Acheta domesticus).

Nachdem eine Firma aus Vietnam nun Hausgrillen in Pulverform auf den Markt gebracht hat, hat die EU jetzt die Genehmigung erteilt, Insekten in Backwaren, Teigwaren und anderen Teilfertigprodukten „für die allgemeine Bevölkerung“ beizumischen.

Der Wissenschaftsblog tkp hat eine Liste von Produkten veröffentlicht, in denen sich in Zukunft dieses Pulver finden kann:

Mehrkornbrote, Mehrkornbrötchen, Crackers und Brotstangen, Getreideriegel, trockene Vormischung für Backwaren, Kekse, trockene gefüllte und ungefüllte Teigwarenerzeugnisse, Soßen, verarbeitete Kartoffelerzeugnisse, Gerichte auf Basis von Leguminosen und Gemüse, Tiefkühl-Fertigpizza, allgemeine Erzeugnisse aus Teigwaren und Molkenpulver, Fleischanalogen (vegetarische Fleischalternativen), Suppen, Suppenkonzentraten und Suppenpulver, Snacks auf Maismehlbasis, Bierähnliche Getränken, Schokoladenerzeugnissen, Nüssen und Ölsaaten, Snacks (außer Chips) und Fleischzubereitungen.

Fachleute mahnen bereits an, dass sich hier ein bislang unbekanntes ungeheures Allergie- und Unverträglichkeitspotential auftut. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, „dass Personen mit Allergien gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben beim Verzehr von Produkten mit beigemischten Hausgrillen, ebenfalls allergische Reaktionen zu erleiden. Ebenfalls kann es zu neuen allergischen Reaktionen gegen das Substrat führen, das an die Insekten verfüttert wird.“ (Quelle)

Wohlwissend, dass die Akzeptanz vieler Menschen für die Ernährung durch billige Insekten noch gering sein dürfte, müssen die so produzierten Nahrungsmittel unter den vielen Zusatzbezeichnungen nur das Wort „Acheta domesticus“ enthalten, hinter dem viele EU-Bürger nichts Besorgendes vermuten werden: „Das bedeutet: Die EU-Bürger müssen selbst in Erfahrung bringen, dass „Acheta domesticus“ zu Pulver gemahlene, beigemengte Hausgrillen sind und müssen eigenverantwortlich prüfen, ob sie darauf allergisch reagieren könnten.“ – so tkp.

Schon im Mai 2021 berichtete die „Freie Welt“: „»Würmer stehen in Europa nun fest auf dem Speiseplan,« berichtet Sean Fleming auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums und preist die jüngste EU-Entscheidung, Würmer als sichere »neuartige« Nahrung behördlich zuzulassen.

Die Erlassung der EU bezieht sich auf das Larvenstadium des Käfers Tenebrio molitor, der Mehlwurm, der für den Verzehr durch den Menschen unbedenklich sei und in Kürze als auf den Markt kommen wird (…)

Die Viehzucht sei weltweit für etwa 14,5% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, die durch menschliche Aktivitäten entstehen. Der Bedarf an Land – sei es für Weidetiere oder für den Anbau von Pflanzen zur Tierfütterung – ist »der größte Einzelantrieb für die Entwaldung, mit großen Konsequenzen für den Verlust der biologischen Vielfalt«, heißt es in dem Papier.

Ein Umdenken werde vom WEF, Klaus Schwab und den Globalisten gefordert. Dazu müsse man Fleisch ab- und Würmer anschaffen.“

Und so wird die hoffnungsfrohe Jugend schon gemäß der Davoser Speisekarte für das Volk trainiert:

