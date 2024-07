EU-Parlament lehnt Verurteilung von Trump-Attentat ab

(David Berger) Manche Nachrichten sind so ungeheuerlich, dass man sie nicht glauben mag. Aber tatsächlich hat es das EU-Parlament, das gestern noch die umstrittene Frau von der Pfizer zur Präsidentin wählte, abgelehnt, das Attentat gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu verurteilen.

Es war die Fraktion „Patrioten für Europa“, die den Antrag auf eine Resolution zur Verurteilung des Attentats auf Trump beantragt hatte. Sie wollte, dass sich das EU-Parlament deutlich und unüberhörbar von gewalttätigen Aktionen, Trump zu stoppen, distanziert. Zudem sollte Gewalt als Mittel der Parteipolitik ohnehin abgelehnt werden – was wohlweislich auch im Hinblick auf den zunehmend aus EU-Kreisen geschürten Hass gegen Viktor Orbán nicht ganz ohne Sinn ist. Zuvor sollte zudem eine Debatte im Parlament über das Attentat gegen Trump stattfinden.

Today in the European Parliament the Patriots for Europe (@PatriotsEP) proposed to have a debate on the assassination attempt against former US President Donald Trump (@realDonaldTrump) and the rise of political violence in Europe, but the traditional groups rejected this… pic.twitter.com/3FJzS5YNKX

— Patriots for Europe (@PatriotsEP) July 17, 2024