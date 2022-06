Wer bislang rätselte, was Karl Lauterbach mit dem Neologismus „Geschwurbele“ oder „schwurbeln“ meint, dem sei dessen neuester Tweet ans Herz gelegt.

Unser Tweet des Tages kommt wieder einmal von Karl Lauterbach. Was er genau mit seiner „Starken Wirkung der 4. Wirkung“ meint, bleibt dem Nachdenken des Lesers überlassen:

Studien zeigen eine starke Wirkung der 4. Wirkung zur Verhinderung von schweren Verläufen und Todesfällen bei den über 60 Jährigen. Im Sommer wird es viele Infektionen geben. Daher sollten Ü60-Jährige eine 4. Impfung mit ihrem Hausarzt besprechen. https://t.co/cE338dJEFz — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 21, 2022

Stark verwirrt

Lauterbach machte in den letzten Tagen wieder einmal Schlagzeilen, da er nun schwere bis schwerste Nebenwirkungen der mRNA-Impfung einräumt. Noch vor wenigen Monaten hatte er der Bevölkerung versprochen, die Injektion mit Moderna & Co habe keine Nebenwirkungen.

Offensichtlich scheint die Verwirrung Lauterbachs nun in Riesenschritten voranzuschreiten. Ex-Bild-Chef Julian Reichelt sprach bereits im vergangenen April aus, was sich bislang viele dachten, aber kein Mainstreammedium zu veröffentlichen wagte: „Karl Lauterbach redet jetzt von „Killervarianten“ und „Staatsfeinden“. Der Mann radikalisiert sich. Er gehört in kein Kabinett und auch in kein Interview mehr, sondern in Therapie.“

***

