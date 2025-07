CDU-Politiker Weimer begeistert: Regenbogenfahne auf dem bayerischen Landtag

(David Berger) Zusammen mit Frau Göring-Eckardt saß gestern der kaum beachtete neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) bei Maischberger auf dem Talkshowsessel. Der als konservativ geltende Verleger war dabei Begeisterung über den nun auch in Bayern tobenden Regenbogenwahn kaum zu bremsen.

Unser Tweet des Tages von Julian Adrat:

Wolfram Weimer wäre besser nie Politiker geworden. Er scheint ein Schwächling geworden. Da sitzt er bei Maischberger – brav, beflissen, bucklig – neben Göring-Eckardt, die selbst vor einem Besuch bei „Maja“ nicht zurückschreckt – jenem „Frau gewordenen“ Gewaltverbrecher, der in Ungarn „mutmaßlich“ versucht hat, Menschen zu töten, und er schleimt von seinem CSD-Besuch in München, wo die Regenbogenfahnen überm Landtag wehen. Er tut mir fast leid. Die CDU hat sein Rückgrat gebrochen.

Regenbogen-Selbstviktimisierung in Berlin

Während die Queeren in München noch feiern, ist man in Berlin schon wieder in die nölende Opferrolle verfallen. Nachdem der Wirt eines Gay-Cafés in Berlin nahe des bekannten Drogen- und Stricher-Spielplatzes mit Hurensohn beschimpft wurde, marschierte dort gestern eine Handvoll, v.a. älterer Demonstranten vor dem Café auf.

Während Passanten rufen, dass die Täter Araber waren, lässt der von vielen homosexuellen Männern inzwischen kategorisch abgelehnte Queerbeauftragte von Wegner in der für ihn typischen exaltierten Art zu sprechen wissen, dass er sich schon gar nicht mehr aus dem Haus traue und dass der/die Täter blonde oder rote Haare hatten: Schallendes Gelächter im Publikum!

Ein blonder Mann neben mir ist erst etwas ruhig, ärgert sich dann über die „Hetze, die hier von den Liebespredigern betrieben wird“.

Auch Verfassungsschutz feiert die Ideologie der Regenbogenreligion

Treffend hat René Springer die Tatsache kommentiert, dass diese Fahne nun ganzjährig ausgerechnet vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz wehen soll: „Vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln weht ganzjährig die Regenbogenflagge – rechtswidrig und demonstrativ. Der Staat setzt damit ein Zeichen: Nicht mehr die Verfassung steht im Mittelpunkt, sondern die Ideologie der Regenbogenreligion.

Das Innenministerium schweigt – weil es selbst treibende Kraft dieser Entwicklung ist. Die Flagge ist längst Symbol eines linksliberalen Herrschaftsprojekts, das unter dem Vorwand von „Toleranz“ politischen Gehorsam erzwingt.

Dass der Inlandsgeheimdienst diese Flagge dauerhaft zeigt, macht klar: Der Verfassungsschutz schützt nicht mehr die Verfassung – er schützt die Ideologie der Herrschenden. Unsere Forderung ist unmissverständlich: Schluss mit der ideologischen Unterwerfung staatlicher Institutionen. Die Regenbogenflagge hat vor einem Bundesamt nichts verloren. Was dort wehen muss, ist das Banner der Bundesrepublik – nicht das Kampfsymbol einer politischen Bewegung.“

