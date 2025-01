Nach Horrortat von Aschaffenburg: Grüne zeigen, wie man trotzdem lacht…

(David Berger) Eigentlich ist der Mechanismus, nach dem einem Messermord durch einen Migranten stets Demos gegen rechts folgen, schon pervers genug. Doch gestern erreichte diese Perversion – angesichts der Horrortat von Aschaffenburg – einen neuen Höhepunkt.

Am Brandenburger Tor posierte anlässlich einer solchen Demo eine Gruppe von Grünen-Politikern für ein Grinsefoto:

Darunter Parteichefin Franziska Brantner, ihr Co-Parteichef Felix Banaszak, Familienministerin Lisa Paus, Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und der parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner. Hinter ihnen auf dem Foto Luisa Neubauer mit einem Plakat: „Sie haben Hass, wir haben Haltung“.

Und alle haben sie eines gemeinsam: ein – angesichts der Horrortat von Aschaffenburg perverses Lächeln..

Karin Göring-Eckhardt, „unvorstellbarer Schmerz“ – so überzeugend wie ein Lächeln auf dem roten Teppich. Lisa Paus, „fassungslos“, als wäre das Mitgefühl aus dem Lehrbuch. Franziska Brantner, „bestürzt“, wie immer, wenn’s die Agenda fordert. Und Tim Achtermeyer? Der bleibt ganz… pic.twitter.com/qAumvlHEEu — Angie (Someone) (@who_cares_2021) January 26, 2025

Oder um es mit der „Berliner Zeitung“ zu umschreiben: „Zwei Menschen sind tot, darunter ein Kind. Aber sich von Aschaffenburg gleich die Stimmung vermiesen lassen? Mitnichten. Am Brandenburger Tor zeigen Spitzen-Grüne, wie man trotzdem lacht.“

„Ihr seid der letzte Dreck“

Entsprechend fallen dann auch die Reaktionen auf X aus, wo Brantnner das Foto ganz stolz postete: „Ihr seid der letzte Dreck! Ein Kleinkind und ein Familienvater wurden abgestochen und Euch geisteskranken Grünen und SPDlern fällt nichts besseres ein, als mit Euren Klimatrollen und linken Vereinen eine Demo gegen Rechts zu organisieren und Grinse-Selfies zu machen!?“ – so Dr. Bodo Schiffmann.

Und ein anderer User auf X: „Ein Selfie, grinsende Gesichter und im Hintergrund ein Plakat mit „Haltung“ – das ist die Antwort der Grünen auf einen Doppelmord. Während das Land trauert, inszenieren sich Brantner & Co. am Brandenburger Tor, als wäre es ein Sommerfest. Empathie? Fehlanzeige“.

„Beschämend. Nur drei Tage nach dem Mord an einem zweijährigen Kind und seinem 41-jährigen Beschützer wird fröhlich in die Selfie-Kamera gelacht. ‚How dare you!‘, so die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Adler in einem Post auf X.

Und Alexander Kissler fragt: „Was hat Deutschland eigentlich den Damen Brantner und Goerig Eckardt und den Herren Banasz und Kellner etc. getan, dass sie grinsend auf das Grab derer spucken, die in Deutschland von zugewanderten Straftätern getötet wurden? Ich begreife es nicht.“

Und in Köln grinste Lauterbach

Ähnliche Szenen übrigens auch in Köln, wo nicht nur Bundesgesundheitsminister Lauterbach in die Kamera grinste, sondern man auf der Bühne gespenstische „Totentänze“ aufführte: