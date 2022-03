Immer mehr Bilder und Videos zeigen, dass sich unter die ukrainischen auch arabische und afrikanische Migranten mischen, die nun ihre Chance gekommen sehen, ungehindert nach Westeuropa zu gelangen. Videos zeigen bereits, wie mit Messern bewaffnete Migranten andere zum Zutritt zu den Zügen koordinieren.

Während ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen dürfen, gelangen Afrikaner und Araber nach Polen. Eigentlich sollten doch keine Männer durchgelassen werden, oder nur die, die keine ukrainische Staatsangehörigkeit haben.

Es mag eine Ironie des Schicksals sein. Während man Weißrussland vor einigen Wochen noch dafür gescholten hat, tausende Araber und Afrikaner an seine Grenzen in Richtung EU verfrachtet zu haben, passiert das selbe Schauspiel nun an den ukrainischen Grenzen gen EU. Diesmal jedoch können die „Schutzsuchenden“ oftmals ungehindert passieren, sofern sie von den Ukrainern gelassen werden. Denn die westliche „Wertegemeinschaft“ unternimmt derzeit alles, um die Grenzen offen zu halten und gleichzeitig den Konflikt mit Russland eskalieren zu lassen.

Natürlich flüchten in erster Linie Ukrainer in die benachbarten Staaten Polen, Slowakei und Ungarn. Doch immer mehr Bilder und Videos erreichen unsere Redaktion, wonach sich unter die ukrainischen auch arabische und afrikanische Migranten mischen, die nun ihre Chance gesehen kommen, ungehindert nach Westeuropa zu gelangen.

Videos zeigen bereits, wie mit Messern bewaffnete Migranten andere zum Zutritt zu den Zügen koordinieren:

Africans in Ukraine stranded at the boarder much of them women and children.

The lady in the video is holding a 2 month old and it’s 3°c outside. 💔

Even amidst a war, you need to remind them that BLACK LIVES MATTER 😭pic.twitter.com/PRmrRvGZIT

— StanceGrounded (@_SJPeace_) February 27, 2022