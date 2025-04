Freiwilliger Rücktritt? Ermittlungen gegen Klaus Schwab

Fast zeitgleich zum Tod des Papstes erreichte die Öffentlichkeit die Nachricht vom sofortige Rücktritt des WEF-Papstes und Great reset-Dogmatikers Klaus Schwab. Der Hintergrund: Das World Economic Forum (WEF) hat Ermittlungen gegen Schwab eingeleitet. Der Grund: Vorwürfe – auch gegen seine Frau – wegen Machtmissbrauchs und finanzieller Vorteilsnahme auf Kosten des WEF.

Unser Fundstück der Woche von Tichys Einblick:

„Nach einer anonymen Whistleblower-Anzeige hat das World Economic Forum offiziell Ermittlungen gegen Klaus Schwab (87) eingeleitet. Die Beschwerde enthält schwere Vorwürfe gegen Schwab und seine Ehefrau Hilde – darunter finanzielles Fehlverhalten, Machtmissbrauch und persönliche Vorteilsnahme auf Kosten der Organisation.

Dem anonymen Schreiben zufolge soll Klaus Schwab jüngere Mitarbeiter dazu aufgefordert haben, hohe Bargeldbeträge von Geldautomaten für ihn abzuheben, berichtet das Wall Street Journal. Außerdem habe Schwab Massagen in Hotelzimmern auf Kosten des Forums in Rechnung gestellt, diese aber später zurückerstattet – so zumindest die Darstellung seines Sprechers. Hilde Schwab, ehemalige Mitarbeiterin des Forums, habe angeblich sogenannte „Alibi-Termine“ arrangiert, um luxuriöse Urlaubsreisen mit Forumsgeldern zu rechtfertigen – auch diesen Vorwurf weist das Ehepaar Schwab entschieden zurück.“

Lesen Sie hier den ganzen Beitrag: Tichys Einblick.