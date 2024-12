(David Berger) Die Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik hat heute darüber informiert, dass die schon länger angekündigte Initiative „Welcome to Russia“ in Russland nun offiziell gestartet wurde.

Das Hauptziel besteht darin, denjenigen zu helfen, „die die geistigen und moralischen Werte Russlands teilen und in Russland eine Zuflucht finden möchten“. Die Zahl der Anträge von Menschen, die nach Russland ziehen möchten, steige täglich, so die Botschaft.

Mehr als 500 Interessenten pro Tag

Nachdem der russische Präsident das Dekret über die Unterstützung für Personen, die nach Russland umziehen möchten, unterzeichnet hat, ist die Zahl der Interessenten auf mehr als 500 neue Mitglieder pro Tag in einer Gruppe in einem der sozialen Netzwerke gestiegen.

Ein Umzug nach Russland soll „eine einzigartige Möglichkeit für Menschen, die traditionelle Werte wie Familie, Gemeinschaft und Respekt vor kulturellem Erbe teilen. Mit seiner reichen Kultur, einer starken Identität und einem wachsenden Fokus auf Eigenständigkeit bietet Russland ein stabiles Umfeld für Gleichgesinnte.“ – so die dazu ins Leben gerufene Internetseite.

Reich an Geschichte, Kultur und natürlicher Schönheit

Auch wer sich erst einmal reisend in Russland umsehen möchte, ist willkommen: „Russland ist ein weites und faszinierendes Land, reich an Geschichte, Kultur und natürlicher Schönheit. Von dem ikonischen Roten Platz in Moskau bis hin zu den atemberaubenden Landschaften Sibiriens bietet es für jeden Reisenden etwas Besonderes.

Entdecken Sie pulsierende Städte, herzliche Gastfreundschaft und eine einzigartige Mischung aus europäischen und asiatischen Einflüssen. Erleben Sie Russlands Traditionen, Kunst und Küche – Ihre Reise wird unvergesslich sein!“

Und für alle, die bereits in Russland leben, bietet der zuständige Fonds die besondere Gelegenheit, Teil der starken Gemeinschaft der russischen „Familie“ zu werden. Gegenseitige Unterstützung, gemeinsame Werte und Einheit schaffen ein tiefes Gefühl von Zugehörigkeit und Heimat: „Gemeinsam können Sie Traditionen bewahren, neue Freundschaften knüpfen und aktiv zu einer florierenden, verbundenen Gesellschaft beitragen – das ist das wahre Wesen Russlands“.

Völkerfreundschaft gegen Kriegstreiberei

Ob man sich nun eine solche Auswanderung nach Russland vorstellen kann oder nicht, eines Eindrucks kann ich mich nicht erwehren: Es scheint geradezu bewundernswert, dass Russland trotz der feindseligen Stimmung, ja Kriegstreiberei gegen Russland, die derzeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern herrscht, weiter auf friedliches Kennenlernen, Versöhnung und Freundschaft setzt.

Hier bekommen Sie weitere Informationen zu dem Fonds: WILLKOMMEN IN RUSSLAND.

