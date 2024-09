WEF: Covid-Pandemie war lediglich „Test für riesige Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen“

(uncutnews.ch) Das globale Weltwirtschaftsforum (WEF) hat erklärt, dass die Covid-Pandemie lediglich „der Test“ für „eine riesige Anzahl von unvorstellbaren Einschränkungen“ der Freiheiten der allgemeinen Bevölkerung war.

In einem Beitrag auf der Website des WEF prahlt die in der Schweiz ansässige Organisation von Klaus Schwab damit, dass die Bereitschaft von „Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt“, den Covid-Beschränkungen zu folgen, beweist, dass die Öffentlichkeit manipuliert werden kann, um „individuelle soziale Verantwortung“ zu akzeptieren.

Das WEF lobt, wie „Milliarden“ von Menschen den Covid-„Beschränkungen“ gefolgt sind, und argumentiert, dass sie dasselbe unter dem Vorwand der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen tun würden.

Der Artikel mit dem Titel „My Carbon: An approach for inclusive and sustainable cities“ schlägt vor, dass dieselben Angsttaktiken verwendet werden könnten, um weitere „Einschränkungen“ der allgemeinen Öffentlichkeit durchzusetzen.

