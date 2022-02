(David Berger) Zur musikalischen Stimme der nun fast minütlich anwachsenden Freiheitsbewegung in Deutschland ist ohne Zweifel Taylor geworden. Aber thematisch hat er Vorgänger, so zum Beispiel den nun komplett in den totalitär-faschistoiden „Kampf gegen Rechts“ mit übelsten Parolen (Wiener Konzert), die Zeitgenossen mit Goebbels-Reden verglichen haben, abgerutschten Herbert Grönemeyer.

Der dachte mal ganz anders und wer seinen Song „Jetzt oder nie“ hört, dem kann – wie Max Otte heute auf Twitter – auf weite Strecken durchaus der Eindruck überkommen, der Liedtext sei für die gegenwärtige Stunde und als Ermutigung an die „Spaziergänger“ gegen die Corona-Diktatur gedacht.

Hier einige Ausschnitte:

Kämpfen für ein Land, wo jeder noch reden kann



Sie werden dich registrieren

Du verbaust dir dein ganzes Leben

Warum nur du?

Es gibt doch soviele andere „Sie werden dich fotografierenSie werden dich registrierenDu verbaust dir dein ganzes LebenWarum nur du?Es gibt doch soviele andere

Kämpfen für ein Land

Wo jeder noch reden kann

Herausschreien, was ihm weh tut

Wer ewig schluckt, stirbt von innen.

(…)

Es tut so gut

Wenn dir die Seele brennt

Du auf die Straße rennst

Und du zeigst, es geht dir nicht gut

Dass dir der Kopf zerspringt

Und du weißt, dass du was tun musst.

Wir werden dosiert zensiert

Menschen achtlos diffamiert

Wie eine träge Herde Kühe

Schauen wir kurz auf und grasen dann gemütlich weiter Das Fernsehen redet uns tot

Pflanzen sterben an Atemnot

Wir warten immer zu lange

Die Zeit rennt weg

Wir müssen’s angehen..“ Jetzt oder nie

***

