Für den Widerstand alles aufs Spiel gesetzt: DANKE, Taylor!

(David Berger) Innerhalb weniger Monate ist Taylor zur musikalischen Kultfigur des Widerstands gegen das Corona-Regime geworden. Jetzt ist sein Album „Widerstand“ komplett und kann kostenlos heruntergeladen werden: Im Namen aller PP-Leser, sage ich hier: Einfach nur großartig! Danke, Danke, lieber Taylor!

Taylor selbst dazu: „Mit voller Hingabe und gewachsen aus meiner tiefsten Überzeugung etwas bewirken zu können, habe ich in den vergangenen Monaten an diesem für mich ganz besonderen Album gearbeitet. Dieser Aufgabe, die ich mir – mit allen daraus folgenden Konsequenzen – selbst ausgesucht habe, habe ich zuletzt alles untergeordnet.

DANKE an alle Gefährten da draußen, die mir gerade auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Unterstützung anbieten und die uns über www.widerstand.online/unterstuetzung supporten. Mein komplettes Album bekommt IHR KOSTENLOS zum DOWNLOAD auf meinem Telegram – Kanal oder auf www.widerstand.online“

Mutig alles für die Freiheit aufs Spiel gesetzt

Das TeamTAYLOR zu dem neuen Album: „Mit seinem neuen Album „Widerstand“ setzt TAYLOR in dieser besonderen Zeit ein unkommerzielles und ehrliches Zeichen und damit ALLES aufs Spiel, was er sich über die letzten Jahre erarbeitet hat. TAYLOR hat sich entgegen allen Empfehlungen und Warnungen für diesen Weg entschieden und wir bleiben dabei geschlossen an seiner Seite.“

(c) Taylor/telegram

