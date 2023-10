Du hast mitgemacht: Nachricht an einen ehemaligen Freund

(David Berger) Wir kennen uns seit mehr als 10 Jahren. Er war auf jeder unserer Hauspartys dabei, wir zu seinem Geburtstag eingeladen. Doch auf dem Höhepunkt der Corona- und Impfdiktatur las ich auf Facebook enorm menschenverachtende Kommentare von ihm gegen die Ungeimpften sowie die „Schwurbler“. Dabei hatte ich den Prominenten – schon aufgrund seiner Familiengeschichte – immer für einen der gebildeten Humanisten gehalten.

Da er nur einer von hunderten Bekannter, Familienmitglieder und sozial Vernetzten war, die so damals ihre Gleichschaltung öffentlich zu Felde trugen, weil mir in dieser Zeit auch die Kraft für lange Diskussionen auf dieser Basis fehlte, habe ich schlicht jeden Kontakt zu ihm abgebrochen. Eine Nachfrage seinerseits dazu kam nie, in letzter Zeit mehrten sich aber von seiner Seite aus die Versuche, wieder Kontakt aufzunehmen.

Nicht nur dazu geschwiegen, sondern übelst mit-gehetzt

Daraufhin habe ich ihm heute Vormittag diese Whatsapp-Nachricht geschrieben. Da sicher auch viele PP-Leser ähnliche Situationen kennen, veröffentliche ich hier diesen Text. Da es sich auch um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, habe ich den Text entsprechend anonymisiert:

Hallo XX,

Du hast Dich vielleicht gewundert, dass von mir und XXX keine Reaktionen auf Einladungen von Dir mehr kamen und auch keine neuen Nachrichten. Der Fairness halber und weil wir uns schon lange kennen, will ich Dir das kurz erklären:

Als der tödliche Covid-Impfwahn seinen Höhepunkt erreicht hat, wurden wir Ungeimpfte wie Aussätzige behandelt, mit Juden verglichen, die man ins Gas steckt, als Volksschädlinge, als Untermenschen aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Du hast dazu nicht nur geschwiegen, sondern Dich mit einigen Kommentaren auf Facebook an dieser Hetze beteiligt. Das hat mich besonders schwer verletzt, weil mir dann klar wurde: wenn Menschen wie ich wieder „abtransportiert“ würden, wärst Du bei den Applaudierern dabei.

Corona ist nicht vorbei, es wird in abgewandelter Form immer wieder kommen: wo der Staat einmal Blut geleckt hat, Menschenrechte nur denen als Privilegien zugestanden hat, die gehorsam seine sadistischen Weisungen befolgen, wird er das wieder und wieder versuchen. So viel nur zu Deiner Kenntnis.

David