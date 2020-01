Antichristliche Feindseligkeit fegt über Westeuropa, wo im Jahr 2019 Tag für Tag christliche Kirchen und Symbole bewusst angegriffen wurden. Ein Gastbeitrag von Sören Kern

Das Gatestone-Institut überprüfte Tausende von Zeitungsberichten, Polizeiregister, parlamentarische Anfragen, Social Media Postings und spezialisierte Blogs aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien und Spanien. Die Untersuchung zeigt (siehe Anhänge unten), dass etwa 3.000 christliche Kirchen, Schulen, Friedhöfe und Denkmäler in Europa im Jahr 2019 — das auf dem Weg ist, ein Rekordjahr für antichristliche Sakrilegien auf dem Kontinent zu werden — vandalisiert, geplündert oder verunstaltet wurden.

Gewalt gegen christliche Stätten ist am weitesten verbreitet in Frankreich, wo Kirchen, Schulen, Friedhöfe und Denkmäler laut Regierungsstatistik durchschnittlich drei Mal pro Tag zerstört, geschändet und verbrannt werden. In Deutschland kommt es nach Angaben von Polizeiregistern im Schnitt zu zwei Angriffen auf christliche Kirchen pro Tag.

Auch in Belgien, Grossbritannien, Dänemark, Irland, Italien und Spanien sind Angriffe auf christliche Kirchen und Symbole an der Tagesordnung. Die Angriffe betreffen überwiegend römisch-katholische Stätten und Symbole, wobei in Deutschland auch protestantische Kirchen ins Visier genommen werden.

Antichristliche Übergriffe nicht als Hassverbrechen eingestuft und verschwiegen

Die Täter von antichristlichen Angriffen — zu denen Brandstiftung, Defekation, Entweihung, Plünderung, Spott, Schändung, Satanismus, Diebstahl, Urinieren und Vandalismus gehören — werden nur selten gefasst. Wenn dies der Fall ist, zensieren Polizei und Medien oft Informationen über ihre Identität und ethnische Herkunft. Vielen Verdächtigen werden psychische Störungen nachgesagt; daher werden viele antichristliche Übergriffe nicht als Hassverbrechen eingestuft.

In Frankreich und Deutschland geht der Anstieg der antichristlichen Angriffe mit der jüngsten Masseneinwanderung aus der muslimischen Welt einher. Der Mangel an offiziellen Statistiken über Täter und Motive macht es unmöglich, genau zu wissen, wie viele Angriffe auf muslimisches Antichristentum oder den dschihadistische Kampf zurückzuführen sind.

In Spanien hingegen werden Angriffe auf Kirchen und Kreuze überwiegend von Anarchisten, radikalen Feministinnen und anderen weit linken Aktivisten ausgeführt, die sich für eine dauerhafte Entfernung des Christentums aus dem öffentlichen Raum einzusetzen scheinen.

Beteiligung der Satanisten?

Die Motive hinter den antichristlichen Angriffen, die in der Öffentlichkeit oft auf Gleichgültigkeit stoßen, scheinen in vier grobe Kategorien zu fallen:

Vandalismus. Die meisten Angriffe auf christliche Stätten in Europa bestehen aus Vandalismus. Oftmals ohne explizite antichristliche Absicht, gehen sie aber in Schändung und Entweihung über, wenn sie auf Gegenstände und Symbole abzielen, die den Christen heilig sind. Aus streng juristischer Sicht sind solche Verbrechen als Hassverbrechen schwierig zu verfolgen: Nach den Gesetzen der meisten europäischen Länder müssen die Staatsanwälte beweisen, dass der Vandalismus speziell durch eine Feindseligkeit gegenüber Christen oder dem Christentum motiviert war.

Abscheuliche Verhöhnungen der Figur Christi am Kreuz und die Schändung von Hochaltären

Juan Pedro Quiñonero, Korrespondent der spanischen Zeitung ABC in Paris seit mehr als 35 Jahren, erklärte:

„Die Schändungen haben einen eindeutig antichristlichen Charakter. Trunken von heftigem Hass wollen die Vandalen ihren Taten eine deutliche antireligiöse Dimension verleihen. In den letzten Monaten haben antisemitische Banden jüdische Friedhöfe geschändet und ihre Aktionen mit Hakenkreuzen ‚unterschrieben‘. Bei der Schändung katholischer Kirchen wird der Vandalismus nicht ‚unterschrieben‘. Er spricht für sich selbst: abscheuliche Verhöhnungen der Figur Christi am Kreuz und die Schändung von Hochaltären“.

Die europäischen Medien, die Angriffe auf Muslime überhöhen, haben dazu tendiert, böswillige Handlungen gegen Christen herunterzuspielen. Das Thema des antichristlichen Vandalismus wurde in den europäischen Medien bis Februar 2019 nur selten behandelt, als innerhalb von zwei Wochen neun Kirchen von Vandalen angegriffen wurden. Im April 2019 machte das Thema erneut Schlagzeilen, als ein verdächtiger Brand die ikonische Kathedrale Notre Dame in Paris auslöschte. Seither hüllen die europäischen Medien die Fakten jedoch wieder in Schweigen.

Die französische Zeitung Le Monde hat die Verwendung des Begriffs „antichristliche Handlungen“ durch die Regierung bestritten und die Politiker davor gewarnt, das Thema zu „instrumentalisieren“:

„Mehr als tausend Akte pro Jahr, durchschnittlich drei pro Tag: die Zahl ist hoch, aber was deckt sie ab? Kann man wirklich von ‚Entweihungen‘ sprechen — ein starker Begriff — der einen Angriff auf die Heiligkeit eines Gotteshauses impliziert?

„Ideologische Beweggründe sind in der Minderheit: es geht hauptsächlich um Diebstähle und Vandalismus. Die Täter sind oft minderjährig.“

Annie Genevard, eine französische Abgeordnete der Mitte-Rechts-Partei Die Republikaner, hat eine parlamentarische Untersuchung gefordert, um die Art und die Beweggründe der antichristlichen Angriffe besser zu verstehen. In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro sagte sie:

Brand in der Kirche Saint Sulpice

„Kürzlich wurden zwei schrecklich ernste Vandalismusakte an symbolischen Orten begangen und haben mich sehr schockiert. Vor einigen Tagen der Brand in der Kirche Saint Sulpice, einer Kirche, die bemerkenswerte Werke beherbergt: es gibt fast eine Million Euro Schaden und die Werke sind unwiederbringlich verloren! Und vor einiger Zeit brachen Vandalen in die Basilika von Saint Denis ein und beschädigten die Glasfenster und die Orgel. Saint Denis ist nicht nur ein Ort der christlichen Verehrung, sondern auch die Nekropole der Könige von Frankreich! Es ist ein Ort der Begegnung zwischen unserer nationalen Geschichte und unseren christlichen Wurzeln. Dass man es wagt, dieses Denkmal anzugreifen, ist wirklich schockierend, nicht nur für Christen, sondern auch für viele Bürger, egal welcher Überzeugung sie sind. Wenn ein antichristlicher Akt begangen wird, kehren wir der Geschichte Frankreichs, die eng mit der christlichen Religion verbunden ist, den Rücken.

„Ein christliches Grab oder eine Kirche anzugreifen, unabhängig von der Motivation des Autors, ist ein Weg, einen Teil unserer kollektiven Identität anzugreifen, denn das Christentum und seine Denkmäler haben unsere Kultur, unsere Geschichte und unsere Landschaften geprägt. Die Zerstörung oder Beschädigung von christlichen Gebäuden ist ein Weg, um die Vergangenheit ‚reinzuwaschen‘. In einer Zeit, in der der absoluteste Kulturrelativismus herrscht, ist es umso gravierender, dass einige unserer ältesten und wertvollsten Wahrzeichen gefährdet sind. Eine Zivilisation, die ihre Vergangenheit leugnen und sich von ihr abwenden würde, wäre eine Zivilisation, die verloren wäre. Ich denke, das ist beunruhigend, und es bedarf einer starken politischen Reaktion.“

In einem Interview mit der italienischen Zeitschrift Il Timone sagte der Bischof von Fréjus-Toulon, Dominique Rey, dass die Angriffe auf die Kirchen in Europa im Kontext einer europäischen Gesellschaft stattfinden, die von Säkularismus, Nihilismus, Hedonismus, kulturellem und moralischem Relativismus, Konsumismus und dem weit verbreiteten Verlust des Sinns für das Heilige geprägt ist. Er stellte fest:

„In der Vergangenheit lebten selbst diejenigen, die sich als Nichtchristen bezeichneten, in einem vom Christentum geprägten kulturellen Kontext…. Wurzeln, die von unserer Kultur und unseren Gesellschaften preisgegeben und über Bord geworfen wurden. Nachdem die christlichen Wurzeln, die den gemeinsamen Nenner bildeten, entfernt wurden, wandte man sich dem Kommunitarismus zu, was zu einer sozialen Zersplitterung führte, die zu einem Bruch führt. Um eine gemeinsame Basis von Werten und Bezugspunkten zu finden, muss Europa die Zentralität seiner christlichen Wurzeln wiederherstellen…

„Es gibt eine Entwicklung von Entweihungsakten gegen Denkmäler, aber auch gegen den katholischen Glauben selbst. In der Vergangenheit wurde, auch wenn man kein Christ war, der Ausdruck des Heiligen respektiert. Wir stehen vor einer ernsthaften Bedrohung des Ausdrucks der Religionsfreiheit. Säkularismus darf keine Ablehnung des Religiösen sein, sondern ein Neutralitätsprinzip, das jedem die Freiheit gibt, seinen Glauben auszudrücken.

„Wir sind Zeugen der Konvergenz des Laizismus — der als Säkularismus konzipiert ist, der den Glauben nur in die Privatsphäre verbannt und in dem jedes religiöse Bekenntnis banal oder stigmatisiert ist — mit dem überwältigenden Aufkommen des Islam, der die Ungläubigen und jene angreift, die den Koran ablehnen. Auf der einen Seite werden wir von den Medien verspottet … und auf der anderen Seite gibt es die Stärkung des islamischen Fundamentalismus. Dieses sind zwei verbundene Realitäten.“

Entchristianisierung Europas im Kontext der Massenmigration

Der französische Politologe Jérôme Fourquet zeigt in seinem Buch — L’Archipel français: Naissance d’une nation multiple et divisée („Französischer Archipel: Geburt einer multiplen und geteilten Nation“) — wie die Entchristianisierung Frankreichs im Kontext der Massenmigration aus der muslimischen Welt stattfindet. Er stellt umfangreiche statistische Daten zur Verfügung — zum Beispiel, dass weniger als 5% der Franzosen regelmäßig die Sonntagsmesse besuchen — um zu zeigen, dass Frankreichs Abkoppelung vom Christentum derart weitreichend ist, dass das Land jetzt praktisch „post-christlich“ ist. Er schreibt:

„Es gibt eine wachsende Entchristianisierung, die zur ‚Endphase‘ der katholischen Religion führt… Hunderte von Jahren hat die katholische Religion das kollektive Gewissen der französischen Gesellschaft tiefgehend strukturiert. Heute ist diese Gesellschaft ein Schatten dessen, was sie einst war. Ein großer zivilisatorischer Wandel ist im Gange.“

**

Soeren Kern ist ein Senior Fellow am New Yorker Gatestone Institute. Hier erschien der Beitrag zuerst. Übersetzung Daniel Heiniger.

