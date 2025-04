Erzbischof: Soros und seine Stiftungen müssen gestoppt und bestraft werden

In einer Aufsehen erregenden Ansprache hat Erzbischof Carlo Maria Viganò, ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Konferenz „Eurasien und die traditionellen Werte: die Herausforderung des Globalismus“ in Verona, heftige Vorwürfe an die Gleichschaltung von Papst Franziskus mit dem deep state erhoben. Und eine Bestrafung von Soros und seinen NGOs gefordert.

Wir zitieren hier zwei aufschlussreiche Stellen aus seiner auf Italienisch vorgetragenen Rede:

Als fundamentale Kritikpunkte nannte er:

Die ethnische Verdrängung und Islamisierung unserer Städte durch die Invasion illegaler Einwanderer;

die wachrüttelnde Propaganda zugunsten der moralischen Perversionen der LGBTQ- und Gender-Ideologie;

die Pandemie- und Impfstoff-Farce mit der Komplizenschaft der Mainstream-Medien und der medizinischen Klasse;

der Klimabetrug, der auf offenkundig unbegründeten Theorien und absurdem Alarmismus beruht;

der Krieg als Mittel, um die Korruption der westlichen herrschenden Klasse zu verbergen;

die Zerstörung der natürlichen Familie;

die systematische Verarmung der schwächeren Klassen und der kontinuierliche Abbau des gewerkschaftlichen und sozialen Schutzes:

„All diese Angriffe auf unsere Gesellschaft sind nicht das Ergebnis von Zufällen oder Zufälligkeiten, sondern das Ergebnis eines subversiven Plans, der von der globalistischen Elite und vor allem vom Weltwirtschaftsforum ausgeht, das von USAID und anderen US-Regierungsstellen während der vorherigen Regierungen finanziert wurde. Und von US-Regierungsstellen während früherer Regierungen.“

DOGE: Eine teuflische Maschinerie

„Die in den Vereinigten Staaten von der DOGE beschlossene Mittelkürzung hat eine teuflische Maschinerie ans Licht gebracht, die darauf abzielt, sich auf Kosten der Steuerzahler und zu deren Nachteil in die Regierung der Nationen einzumischen und die soziale Ordnung zu untergraben: Bislang haben wir nur die Spitze des Eisbergs gesehen.

Wir sind alle davon überzeugt, dass das Vorgehen von Soros und seinen „philanthropischen“ Stiftungen gestoppt und bestraft werden muss, wie es in einigen Ländern bereits geschieht. […] “

Erzbischof Carlo Maria Vigano (83), früherer Botschafter des Vatikan n den USA, gilt als wichtigster Kritiker von Papst Franziskus und dem deep state und muss aus Furcht um sein Leben an wechselnden Wohnorten leben. (Quelle).