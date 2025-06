Syrien ist zu einem der gefährlichsten Länder für Christen geworden

Nach dem Selbstmordanschlag auf die St.-Elias-Kirche in Damaskus, bei dem am Sonntag 29 Menschen getötet und über 60 verletzt wurden, warnt die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International (CSI) vor einem drohenden Völkermord an religiösen Minderheiten in Syrien.

In einer Erklärung vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf am 23. Juni äußerte Abi McDougal von CSI in Anwesenheit der UN-Sonderberaterin für die Prävention von Völkermord ihre Besorgnis über die wachsende Gewalt gegen Alawiten, Drusen und Christen.

McDougal erinnerte an die Massaker vom März, bei denen regierungstreue Kräfte Tausende alawitische Zivilisten in der syrischen Küstenregion töteten. Die UN-Sonderberaterin Virginia Gamba hatte diese Gewalt am 11. März bereits als gezielte Angriffe auf religiöse Gruppen verurteilt.

„Fast jede Woche gibt es Berichte über neue Tötungen oder Entführungen von Alawiten in Syrien“, sagte McDougal. Allein seit März seien laut UNHCR rund 40.000 Alawiten in den Libanon geflüchtet. Ende April habe es zudem Angriffe auf Drusen in den Vororten von Damaskus gegeben.

„Diese Gewalt wird durch eine Ideologie sunnitischer Vorherrschaft angetrieben, die Alawiten, Drusen und Ismailiten als Abtrünnige und Christen als minderwertig ansieht“, erklärte McDougal. „In Verbindung mit der instabilen Sicherheitslage glauben wir, dass die Voraussetzungen für einen Völkermord in Syrien gegeben sind.“

Sonderberaterin Gamba kündigte an, sich persönlich in Syrien ein Bild von der Lage machen zu wollen und nach Damaskus zu reisen.

Der Geschäftsführer von CSI-Deutschland, Pfarrer Peter Fuchs, erklärt mit Blick auf die Geschehnisse in Syrien: „CSI fordert die UN-Mitgliedstaaten auf, ihren Verpflichtungen gemäß der Völkermordkonvention nachzukommen und Maßnahmen zu ergreifen, diesen zu verhindern.“

Erstveröffentlichung (ohne den Tweet von Ali Cologne) bei CHRISTLICHES FORUM.

Für Christen ist Syrien eines der gefährlichsten Länder der Welt. Doch die syrischen Christen halten an ihren Protesten fest und halten mutig ihre Kreuze hoch. Ihre tapferen Herzen bleiben von der Angst unberührt.

Syria is one of the most dangerous countries in the world to be a Christian.

But Syrian Christians persist in their protests, courageously holding their crosses up high.

Their brave hearts remain unshaken by fear.

— Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 23, 2025